No es novedad que la pandemia causó efectos en la gran mayoría de la población, no sólo de salud, anímico sino también económico. La juguetería Morena, ubicada en la Saladita de la ciudad de Garupá no escapó de la situación, lejos de decaer vieron la necesidad de recomenzar y reinventarse tras la vuelta a la actividad. Decidieron volver con más ganas en su negocio y a la vez, ayudar y hacer solidaridad.

Alejandro Pérez lleva adelante la librería junto a su esposa, Carolina Duarte, desde hace cinco años. La pandemia perjudicó las ventas y ambos vieron la necesidad de reinventarse y apostar aún más fuerte, tanto para sostener las fuentes laborales como para brindar mayores facilidades a los clientes. La tecnología sin dudas se volvió una aliada necesaria en la pandemia y vieron esta necesidad. Es así que junto a la venta online, a través de las redes sociales y el envío a domicilio, también, lanzaron la campaña para ayudar a la Biblioteca Popular del barrio Los Manantiales.

«Conocemos a quienes llevan adelante la biblioteca. El lugar brinda un importante servicio a la comunidad ya que también realizan talleres para niños y padres», comentó Alejandro. Asimismo, dijo que si bien la biblioteca recibió algunas donaciones de ventiladores de techos, la altura no les permitió instalarlos. «Por ello nos propusimos juntar el dinero para un aire acondicionado para que los niños, asistentes a los talleres y los que trabajan en el lugar puedan estar en un ambiente climatizado en el verano», contó a ENFOQUE, el propietario de la juguetería.





La cruzada consiste en juntar dinero con las ganancias que tengan de los denominados PopIts. «Es un producto que sale mucho, alrededor de 80 unidades cada dos semanas y nos pareció lanzar la venta de este artículo que es accesible para la gran mayoría y que la ganancia sea a beneficio de ellos», explicó Alejandro.

La campaña irá hasta que se junte el dinero para comprar el aire acondicionado. «Esperamos llegar para antes de noviembre, de hecho estimamos que en durante este mes (octubre) podremos llegar a vender las 160 unidades proyectadas para llegar al monto que necesitamos para comprar el equipo», se entuasiasmo.

Morena es una juguetería que está liderada por Alejandro y su esposa Carolina quienes, cuando decidieron independizarse, instalaron un local en la Saladita de Garupá: hoy cuentan con dos locales.





Iniciaron con la juguetería y la tradicional forma de vender, sin embargo la pandemia los puso ante otro desafío. La venta presencial lógicamente cayó y fue entonces que decidieron apostar a las nuevas tecnologías. «Queremos decirle a la gente, a nuestro clientes, que seguimos firmes y vigentes y darle un servicio más de entrega a domicilio sin cargo en Posadas y Garupá, el envoltorio también sin cargo. Pueden acceder a través de nuestras redes a un catálogo web con un link también de pago o la opción de pagar en su casa cuando te llega el producto», explicó.

«Las ganas y la constancia son lo que te llevan a seguir y buscar alternativas para continuar creciendo, brindando fuentes laborales y ayudar», cerró el joven emprendedor quien apeló a la solidaridad de la gente para colaborar con la Biblioteca.