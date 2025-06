Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, confirmó este jueves que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentando que «se violan garantías constitucionales» tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la expresidenta por la Causa Vialidad.

El letrado, en diálogo con Adrián Ventura en Todo Noticias (TN), también negó que la exmandataria busque asilo político en alguna embajada y amplió: «Son cosas que Cristina Kirchner no hace y que quizá hicieron personas que fueron a Uruguay y se escaparon tres años. Eso no está en su cabeza».

«Creen que porque ella es Cristina está fuera del marco de garantías y creen que la pueden tratar como un enemigo, lo que se llama el derecho penal del enemigo», agregó luego el abogado en diálogo con la prensa que se encontraba delante de las puertas del domicilio de la exmandataria.

Beraldi sostuvo que la exfuncionaria «siempre estuvo a derecho» y profundizó: «Incluso hasta en una oportunidad tuvo que venir desde Río Gallegos para una identificación, algo que no le hicieron a nadie más que a ella. La citaron a ocho indagatorias el mismo día y las cumplió».

«Las disposiciones de la Justicia se van a cumplir, más allá de las acciones legales», aseguró y ratificó que la expresidenta se presentará dentro de los cinco días hábiles establecidos por el tribunal, cumpliendo con el requerimiento de la Justicia.

Según indicó TN, la exmandataria y su abogado ya cuentan con el escrito y los argumentos para defenderse ante la CIDH. En este sentido, se citará una medida cautelar de la Comisión concedida en favor de Gustavo Petro, presidente de Colombia, que también fue confirmada por la Corte Interamericana y que permitió que el funcionario colombiano fuera candidato.

Cristina Kirchner diría que la Justicia Argentina violó su derecho de defensa y que no es posible privarla de ser elegida en comicios libres. En paralelo, se buscará que la Comisión Interamericana suspensa el fallo de la Corte Argentina que no le permite ser candidata a ningún cargo a futuro.

En caso de tener éxito en la jugada, la exmandataria podría presentarse como candidata en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, de las que ahora quedó excluida, y debería permanecer en libertad con la posibilidad de hacer campaña a su favor.

Felix Lonigro: «No llega a la Corte Interamericana antes de las próximas elecciones»

Tras conocerse las intenciones de la exmandataria, constitucionalista Felix Lonigro analizó el planteo de la defensa y descartó la posibilidad de que CFK pueda ser candidata en las próximas elecciones legislativas a través de una cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«Una cautelar de esas características no llega a la Corte Interamericana antes de las próximas elecciones, ni de casualidad», señaló el especialista en diálogo con Radio Rivadavia y remarcó que «los individuos no pueden llegar a la Corte Interamericana» de forma directa, sino que previamente deben pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, completando una serie de trámites y pasos legales.

Al respecto, amplió: «La Comisión no es un tribunal, sino que es un organismo que recibe la denuncia, solicita informes al Estado demandado, en este caso la Argentina, notifica a las partes, elabora una recomendación y después de todo ese trámite, que no es corto, y si no hay resultado, da intervención a la Corte Interamericana».

«La propia Corte Suprema (de la Argentina) ha dicho que los fallos de la Corte Interamericana no obligan, no revocan nuestras sentencias», aclaró luego, explicando que en caso de hacerlo se volvería una cuarta instancia (judicial), lo que «sería una forma de resignar soberanía».

De todas formas, Lonigro dejó abierto el debate sobre un posible indulto y concluyó: «Si un presidente la indulta, ¿esto aplica a la prisión o también a la inhabilitación absoluta? Es es una interpretación subjetiva de cada académico y no hay jurisprudencia de la Corte sobre este punto».

Fuente: Perfil