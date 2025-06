Tras las últimas apariciones en actos y congresos partidarios, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio una entrevista televisiva en la que confirmó su candidatura en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y en la criticó al Gobierno nacional. «Mas que un outsider, es un marginal», afirmó sobre Javier Milei por C5N.

La titular del Partido Justicialista se puso en el centro de la escena este lunes, a través de un reportaje que marcó picos de rating y en el que se explayó sobre un abanico de temas: la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la estrategia del peronismo, la Justicia y una crítica al modelo económico libertario.

Cristina Kirchner, sobre el Gobierno: «Es una derecha cruel, anti Estado y esotérica»

La expresidenta comenzó la entrevista con una definición tajante sobre el Gobierno de Javier Milei: «Es una derecha cruel, anti Estado y esotérica». Acto seguido apuntó contra algunas de las políticas libertarias, como el ajuste sobre «áreas ejemplares como el Hospital Garrahan» y la ciencia, al mismo tiempo que señaló que pasaron del «cepo al dólar» al «cepo al salario».

«Esta es una derecha que llega sin un plan, copia la tablita de Martínez de Hoz», señaló Fernández de Kirchner sobre el Gobierno de La Libertad Avanza, aunque descartó que el escenario actual sea similar al de la década del 70. «La dictadura de (Jorge Rafael) Videla y (José Alfredo) Martínez de Hoz recibió un país desendeudado que le permitió aguantar la plata dulce y el dólar planchado durante varios años, pero terminó mal», sostuvo.

La titular del Partido Justicialista (PJ) además apuntó contra la gestión de Cambiemos (2015-2019), a la que diferenció de la actual y la calificó de «derecha mafiosa». «A esta derecha cruel, anti Estado y esotérica la antecedió una derecha mafiosa y cínica, que ganó las elecciones del 2015 diciendo que los argentinos no iban a perder nada y que sólo iban a cambiar las cosas que estaban mal», recordó.

Cristina Kirchner balanceó las elecciones en CABA: «Desdoblar fue un error»

La titular del PJ destacó que el desdoblamiento decidido por Jorge Macri «fue un gran error» porque dejó en tercer lugar al PRO, el mensaje podría ser entendido como una indirecta dirigida al gobernador bonaerense. Al mismo tiempo, Fernández de Kirchner se mostró conforme con los resultados de la lista del peronismo Ahora Buenos Aires, aunque reconoció que esperaban ganar.

“Creo que el peronismo hizo un muy buen papel”, sostuvo frente a la cámara de C5N, y continuó: «Se hizo una elección de 27 puntos que provocó desazón porque se había generado mucha expectativa de ganar, pero finalmente fue una elección buena”.

Fernández de Kirchner defendió la táctica del PJ porteño y resaltó la importancia de la unidad del espacio. «No es que la unidad te permita ganar, pero si vas dividido seguro que perdés”, afirmó. En varias oportunidades del reportaje remarcó la prioridad de evitar la fragmentación. Recordó como estrategias acertadas las de 2019 y 2023, dado que la primera sirvió para ganar la elección y la segunda para ingresar al balotaje y conservar la gobernación bonaerenses, aseguró.

Respecto a CABA, agregó: “Salvo dos sectores que resultaron minoritarios, se pudo construir un espacio en el que confluyeron las distintas corrientes internas del peronismo y otros partidos”. Las listas de Principios y Valores de Guillermo Moreno y Justa, Libre y Soberana de Juan Abal Medina, que fueron por fuera del esquema del PJ, no lograron superar el 3% de los votos.

Más allá del desenvolvimiento del PJ, la exjefa de Estado señaló que el ausentismo es el rasgo preocupante de todas las elecciones del 2025. En esa línea, consideró que se trata de un problema de representatividad distinto al de la crisis del 2001, ya que en ese entonces la población se acercó a sufragar, pero optó por el voto en blanco. «En el 2001 en la CABA ganó el voto en blanco», subrayó.

“Lo más disonante de las todas las elecciones es el ausentismo”, indicó CFK. “Hay una sociedad que cambió mucho con la pandemia. Un 25% de población mundial está con ansiedad o depresión de acuerdo a la OMS, otro sector está enojado, con cargas de agresividad intrasocial. A eso se suma una diatriba contra la política de los medios, hegemónica, absoluta”, analizó.

Cristina Kirchner, sobre las elecciones bonaerenses: «Voy a ser candidata»

La exmandataria confirmó que se va a presentar como candidata en septiembre en las legislativas provinciales bonaerenses. «Voy a ser candidata. Ya lo dije en varias reuniones. En la Tercera Sección Electoral», afirmó de forma contundente.

Una de las razones que esgrimió sobre su decisión fue que, para poder ganar en octubre, el peronismo necesita realizar una buena performance en septiembre. Ella se postularía para arrastrar votos de la Tercera Sección Electoral, que comprende las localidades más populosas de la provincia de Buenos Aires, como Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, etc.

«¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre? Además, ¿alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no sólo a las elecciones bonaerenses en octubre, sino a todo el país?», preguntó Fernández de Kirchner.

Tras cuestionar el desdoblamiento, la titular del PJ insistió con que «no es lo conveniente», pero remarcó que «ya está», dando a entender que está cerrado ese debate. Sin embargo, en referencia a la decisión de Axel Kicillof apuntó: «Los hombres no hacen política igual que las mujeres. El hombre tiene una cosa de querer imponer, o que si no se hace lo que él quiere, pierde… Yo nunca tuve ese problema, si me tengo que retractar porque me equivoqué o porque desaparecieron los presupuestos fácticos, yo lo hago».

«Hay que dejar de lado las mezquindades y los egos. Fundamentalmente pienso que la política es resultado, apostar a que el proyecto colectivo vaya para adelante», explicó la titular del PJ al responder sobre su postulación a una candidatura provincial después de haber sido presidenta en dos oportunidades. En el mismo sentido, respaldó a su exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien fue intendente de Resistencia entre 2015 y 2019, después de haber sido gobernador del Chaco en dos veces.

Cristina Kirchner: «Milei, más que un outsider, es un marginal»

En otro tramo de la entrevista, la expresidenta retomó las críticas contra la gestión libertaria y calificó al presidente Javier Milei de «marginal». En esa línea, consideró que es una suerte de contradicción el hecho de que el jefe de Estado sea un «marginal» que defiende a los sectores dominantes y no a los vulnerables.

“Hay mucho para los ricos y nada para los pobres”, desarrolló Fernández de Kirchner al referirse a la clausura y represión de los feriantes de «La Salada» en Lomas de Zamora. “Si no le pedís comprobantes hasta los 50 millones de pesos, ¿por qué se lo pedís a los feriantes de La Salada?”, cuestionó al comparar los beneficios para quienes blanquean dólares no declarados con la sanción a los comerciantes irregulares de la feria.

«Es el Gobierno de un marginal de la política, que sería bueno que se ocupe de la marginalidad y la vulnerabilidad pero no, es un marginal que se ocupa de los ricos y de quienes tienen mucho poder. Es una suerte de incongruencia», describió Fernández de Kirchner.

La exmandataria explicó que, en las encuestas y la opinión pública, el presidente aún tiene un amplio consenso por el «dólar barato y la sensación de estabilidad», al igual que se ocurrió durante la dictadura del 76 y la convertibilidad del menemismo. Pero advirtió que el modelo libertario no «tiene posibilidades de durar».

«El problema de la Argentina sigue siendo la economía bimonetaria y la falta de dólares», sostuvo Fernández de Kirchner. De acuerdo a un informe del Banco Central, que citó en vivo, «el 14 de abril de 2025 cuando se levantó el cepo, los argentinos compraron 2.000 millones de dólares y formaron activos en el exterior por 2.000 millones de dólares».

En la Cuenta Corriente «da un déficit de más de 600 millones de dólares», indicó Fernández de Kirchner. Además expresó que el documento del BCRA declara que no sólo no hay inversión extranjera directa, sino que «se fueron más de 600 millones de dólares».

Cristina Kirchner, sobre cómo negociar con el FMI

Más allá de las críticas hacia la toma de deuda, la titular del PJ planteó una alternativa de negociación para abordar los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, Fernández de Kirchner descartó el no pago de la deuda, pero discutió la responsabilidad del organismo al otorgar un préstamo por encima de lo que habilitaba la cuota de Argentina.

«Una de las puntas que debemos explorar en la futura negociación con el Fondo Monetario, que no pasa por no pagar, es sobre lo que le hubiera correspondido a la Argentina recibir, de acuerdo a la cuota que el país tiene en el FMI. Está claro que los dos préstamos, éste (el de Milei) y el de Macri, fueron por sobre lo que nos correspondía según la cuota. Esto quiere decir que no sólo hay una responsabilidad en el que recibió, sino también en el que otorgó un préstamo por encima de la cuota», afirmó, Fernández de Kirchner.

Además apuntó «cómo se discuten de vuelta montos, tasa de interés y plazo de amortización basado en los que nos hubiera recibir como cuota», explicó la expresidenta y añadió: «Para que no sea un estrangulamiento y extorsión a la economía y desarrollo argentino».

Cristina Kirchner, contra la Corte Suprema

«Este Sistema Judicial no sólo ha sido utilizado para perseguir a opositores, sino que también oficia como guardia pretoriana de un sistema económico injusto e inequitativo», sentenció Fernández de Kirchner.

En esa línea, la expresidenta cuestionó el rol de la CSJN respecto al Decreto 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei apenas asumió, que aún se mantiene vigente. «El decreto 70 fue una reforma constitucional encubierta, hecha por un Gobierno de derecha, hecha a favor de los sectores concentrados de la economía y de la extranjerización de la economía», afirmó la exjefa de Estado.

«El Decreto 70/2023, que es absolutamente inconstitucional, duerme el sueño de los justos en la Corte Suprema», remató.

Cristina Kirchner: «La jueza del documental de Maradona representa la familia judicial»

Las críticas hacia la Justicia también incluyeron al resonante caso de la jueza Julieta Makintach del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro, quien saltó a la fama tras ser acusada de intentar sacar provecho del juicio por la muerte de Diego Maradona como protagonista de un documental.

«Lo de la jueza de Maradona no es una anomalía, es la normalidad», señaló Fernández de Kirchner. «Esa mujer representa a la familia judicial», agregó.

«Yo creo que si se hace un censo parental en el Poder Judicia, el que no es primo es sobrino, hijo, nuera, yerno», ilustró la expresidenta, que insistió con la necesidad de realizar una reforma judicial que democratice el acceso. En ese marco, destacó el proceso de México que este domingo sometió a votación popular los jueces de todas las instancias, un proceso en el que participaron alrededor de 13 millones de electores.

Cristina Kirchner opinó sobre el caso Loan Peña: «Fue secuestrado por una red de trata»

«A Loan se lo llevaron en una red de trata de menores. Estoy absolutamente convencida», sostuvo la expresidenta sobre el niño de 5 años fue visto por última vez 13 de junio de 2024 en una zona rural de Nueve de Julio, provincia de Corrientes.

Además, vinculó los infructuosos resultados de la búsqueda del niño con la complicidad del poder y la Justicia. Por otro lado, destacó un reportaje de la abuela de Loan en el que habría señalado que «años anteriores también se llevaban a los chicos» pero que después con algunas políticas de «Néstor Kirchner y la AUH» eso había disminuido.

Cristina Kirchner recordó al Papa Francisco

La expresidenta aseguró que a Francisco «se lo extraña». Rememoró que cuando Jorge Bergoglio fue elegido Papa, en el barrio Recoleta donde ella vivía, «colgaron banderas papales que a los pocos días comenzaron a ser enrolladas y guardadas» porque «demostró que merecía ser Papa», más allá de la política interna. «Muchos imaginaron que Bergoglio devenido en Papa iba a ser el jefe de la oposición de la Argentina», estimó.

También se refirió al vínculo que tuvo ella con Francisco y señaló que fue diferente al que entabló Néstor Kirchner. «Nos sentíamos muy bien cuando charlábamos ambos. Se lo dije a él cuando almorzábamos, que yo a veces pienso que las diferencias o el desencuentro que tuvo con Néstor fue porque la Argentina era muy chica para ellos dos. Eran dos jefes muy fuertes, como son los hombres cuando ejercen las jefaturas. Las mujeres somos diferentes cuando ejercemos la jefatura», aseguró.

Cristina Kirchner, gramsciana

«Néstor era un optimista total y yo soy un poco más pesimista. Él era un optimista de la voluntad, como decía (Antonio) Gramsci, yo soy un poco más pesimista de la razón», sostuvo Fernández de Kirchner, en alusión a la frase popularizada por el filósofo y militante comunista italiano, quien también fue el autor del concepto «batalla cultural».

Tal vez en el pasaje más emotivo de la entrevista, la titular del PJ recordó que «eran muy complementarios» entre sí con el expresidente y su compañero de vida, al que aseguró, «extraña todos los días».

La exjefa de Estado explicó que Néstor Kirchner «se metió por la ventana de la historia» luego del 2001. Relató que el plan original de ambos era prepararse para competir por la presidencia en el 2007, pero que el exjefe mandatario vio la oportunidad para acceder al poder antes.

Fuente: Perfil