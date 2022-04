«La patria no es una cuestión de ideología, la patria se defiende de todos lados. Poder diferenciar lo que es la disputa política de lo que es innegociable, que es construir que haya honor a ustedes que fueron y pelearon y a todos los que seguimos soñando que una Argentina diferente es posible», exclamó la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en un acto que encabezó junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, donde entregaron diplomas de distinción a los excombatientes de Malvinas que trabajan en el Congreso de la Nación.

La exmandataria brindó un extenso discurso en el cual planteó «varias dimensiones» con respecto a Malvinas, que abarcan desde lo personal hasta lo institucional, reivindicó la identificación de 119 soldados que estaban enterrados en el Cementerio de Darwin y también dejó un mensaje para el presidente Alberto Fernández.

«Hoy hace 10 años que enviamos una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja para poder identificar a los soldados NN que solo conocía Dios y estaban enterrados en Darwin sin identificar. Fue una idea que increíblemente trajo un inglés: Roger Waters», recordó, en alusión al líder del grupo Pink Floyd.

En un acto donde Fernández de Kirchner se mostró visiblemente emocionada por las historias de los excombatientes, también remarcó que Malvinas se convirtió en «el punto final a la historia del partido militar en Argentina».

«La verdad que a una dimensión personal, institucional, indefectiblemente nos conduce una dimensión histórica. Qué significó, qué pasó en esta historia. Fueron finalmente, junto a las Madres (de Plaza de Mayo), los que parieron la democracia y fue precisamente Malvinas la que puso punto final a la historia del partido militar en Argentina», subrayó.

Un mensaje para Alberto Fernández

En otra parte de su discurso, Fernández de Kirchner recomendó el libro «Diario de una Temporada en el quinto piso» y aprovechó para referirse a la interna del Frente de Todos. La vicepresidenta reveló que «hoy se lo mandé de regalo al Presidente para que después la vocera no diga que no le regalo nada en el cumpleaños. Ya veo el lunes ‘miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito en el cumpleaños'».

La exmandataria detalló que el libro «es muy interesante, de una extraordinaria actualidad» y que el mismo «relata las experiencias del primer gobierno democrático y los distintos equipos económicos que lo sucedieron».

En ese sentido, y al hacer referencia al contenido del libro, dejó un fuerte mensaje para el interior del Frente de Todos: «Voy a una crónica de ese libro que no tiene desperdicio, que tiene que ver con esto de los conceptos empaquetados que le venden a los argentinos. El problema es cuando se lo venden a las clases dirigentes argentinas».

Y continuó: «Porque la sociedad tiene tantos problemas que no tiene tiempo para hacer finas disquisiciones, pero quienes nos presentamos para conducir sus destinos no podemos tener esos errores».

En otro tramo, la vicepresidenta resaltó que «el mundo y la geopolítica no se divide entre los buenos y los malos» y que por ello «tenemos que situarnos en la realidad de nuestra patria y desde allí mirar el mundo y desde aquí tomar las decisiones».

«Hay intereses quienes aspiran a respresentarlos a ellos y a ellas (los argentinos), deben saber qué es. A 40 años de Malvinas se me ocurre que debiéramos, y en este mundo donde la energía y los alimentos se han convertido casi en un botín de guerra, prepararnos para revisar y repensar nuestro sistema de defensa», manifestó, aunque aclaró que «no de carácter militar ofensivo».

Es por eso que hizo hincapié en que «Malvinas no solo puede ser una evocación espasmódica cada 2 de abril. Además de luchar, hay que hacerlo con inteligencia, con aliados y fundamentalmente trabajando en ello que tal vez sea más duro. Y que no es afuera. Es adentro, lo que nos pasa a nosotros los argentinos».

Y concluyó: «Más allá de los matices, se hace necesario, imperioso, que podamos discutir políticas de Estado a partir de estas cuestiones. La patria no es una cuestión de ideología, la patria se defiende de todos lados. Poder diferenciar lo que es la disputa política de lo que es innegociable que es construir que haya honor a ustedes que fueron y pelearon, a los que se quedaron allá, y a todos los que seguimos soñando que una Argentina diferente es posible».

Sergio Massa: «Algún día va a volver a flamear la bandera argentina en las Islas Malvinas»

«Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Con firmeza vamos a volver a pisar el suelo de Malvinas otra vez. Algún día va a volver a flamear la bandera argentina en las Islas Malvinas», enfatizó, a su turno, Sergio Massa.

Tras la entrega, Massa indicó que «hay dos cuestiones que no podemos dejar de mirar para entender el reclamo de soberanía, no se puede dejar en el olvido cuestiones que nos marcaron como sociedad: el por qué de esa guerra y no recibir como héroes a aquellos que habían dejado su vida en esas Islas».

«¿Cómo pudo haber tanta irresponsabilidad en la decisión, pero mucho peor aún, como pudo haber tanta desidia a la hora de recibir a quienes en nombre de nuestra patria, de nuestra soberanía, del legítimo derecho que nos asiste como país, fueron a defender casi sin herramientas nuestras Islas, nuestro himno, nuestra bandera, nuestra patria?», cuestionó.

Y resumió: «Perdón y gracias, porque de alguna manera llenan de orgullo, de sentimiento patrio, de idea de unidad nacional, son los símbolos vivientes que permiten que los argentinos abracen unidos y sin divisiones, una vez en el año, nuestra bandera, que abracen una causa que es de todos».

Fuente: Página 12