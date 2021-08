«Tenemos que imaginar la vida que queremos, porque la vamos a volver a tener. Cuando un Gobierno se compromete firmemente con el bienestar de su pueblo les aseguro que es posible revertir la más profunda crisis y emerger», aseguró la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en un acto que encabezó junto al presidente Alberto Fernández en un plenario en el Estadio Único de La Plata para delinear los ejes de la campaña electoral del Frente de Todos.

En ese sentido, la expresidenta señaló que «esto no es un discurso» y agregó: «Esto lo hicimos en la República Argentina a partir del año 2003. Con mucha dificultad al principio, teníamos desde muy abajo una crisis muy grave, un endeudamiento muy grande, ya me han escuchado y visto mostrar los gráficos de lo que era aquella Argentina que le tocó gobernar a Néstor Kirchner».

Sobre el momento que atraviesa el país, recordó que luego de asumir el 10 de diciembre, viajó a Cuba a buscar a su hija Florencia y cuando regresó ya había cuarentena. «Hubo cuarentena porque hubo pandemia, no nos olvidemos nunca. No es que un día enloquecimos, tropezamos cuando salíamos de la casa de Gobierno y se nos ocurrió la cuarentena. Fue lo único que teníamos a mano cuando no había vacunas», enfatizó.

«Tenemos que tener sentados en la Casa Rosada y en cada una de las Cámaras a hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar las más grandes presiones»

A lo largo de su discurso, la vicepresidenta hizo foco en la necesidad de «recuperar la vida que queremos» de cara a las próximas elecciones legislativas, al repasar lo que significó para el país el gobierno kirchnerista en contraposición a los cuatro años de gestión macrista.

«Cada argentino y argentina tiene que saber que para recuperar la vida que quiere y queremos tenemos que tener sentados en la Casa Rosada y en cada una de las Cámaras del Poder Legislativa a hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar las más grandes presiones y ataques que sufren cada uno y cada una de las que queremos que la vida de la gente sea mejor», exclamó.

Sobre este punto, indicó: «No es gratis para nadie, pero para aquellos dirigentes que pusimos todo, poco o mucho, lo que sabíamos y podíamos dar, nos cobraron muy caro aquella osadía».

Además, sostuvo que «el bienestar también se construye con decisiones políticas que no siempre son simpáticas, casi son antipáticas para los grandes y poderosos, de adentro y de afuera», y puso como ejemplo el ruido que generó la recuperación de las AFJP.

«Es mentira que todo siempre estuvo mal»

En otra parte de su exposición, la vicepresidenta hizo un repaso de las medidas tomadas durante el gobierno kirchnerista con el objetivo de recuperar «la vida que queremos».

«¿Cómo se mide la vida que queremos?», se cuestionó, y puso como ejemplo que, durante su gobierno, Argentina era el país de toda América Latina donde más alimento para mascotas se consumía, tras lo cual afirmó que «cuando podés gastar la plata en alimento para mascotas, va de suyo que hay otras cosas que han sido cubiertas».

Asimismo, recordó que durante su Gobierno «uno se tropezaba con argentinos en el exterior» muchos de los cuales «pudieron viajar por primera vez». «Esto fue a partir de un modelo de desarrollo, de crecimiento productivo, de creer en el trabajo como principal ordenador, de saber que nuestra economía necesita imperiosamente de la demanda agregada, del salario, del consumo para crecer», subrayó.

«Es mentira que todo siempre estuvo mal, nos quieren convencer de lo inconcebible. Acá había que remontarse a cómo vivíamos en la Argentina antes de que llegara el Gobierno que gobernó durante cuatro años», expresó, en alusión al expresidente Mauricio Macri.

Y añadió sobre el macrismo: «Decían que en nuestro Gobierno el Congreso era una escribanía, pero los fondos buitre se los aprobaron ellos. Decían que nuestro Gobierno tenía una escribanía en el parlamento, pero sacaron una y cada una de las leyes que querían sacando derechos».

«No me canso de imaginar cómo estaríamos los argentinos si en el 2015 cuando terminó el tercer mandato se hubiera hecho lo que se prometió, cambiar las cosas que estaban mal pero no tocar nada de lo que estaba bien. Si se hubiera seguido con esa política industrial, cuidando la producción nacional, si se hubiera seguido con esa política de no endeudamiento, cuánto mejor estaríamos los argentinos hoy frente a la crisis de la pandemia», resumió.

El mensaje de Cristina Kirchner para la dirigencia

Hacia el final de su presentación, la vicepresidenta hizo hincapié en la importancia del rol de las y los dirigentes para revertir la situación que atraviesa la población: «La vida que queremos se recupera también a través de hombres y mujeres que representen en las instituciones esa vida que queremos. Por eso quería venir a este plenario de dirigentes porque ustedes son los que van a estar sentados en las bancas».

«Esa construcción de mayorías a la que hacía mención Máximo (Kirchner) que pudimos hacer a partir de aquel 9 de diciembre de 2015 nos permitió recuperar para los argentinos la Casa Rosada. Si de algo se enorgullecía Néstor Kirchner y quien les habla es que siempre que estuvimos sentados allí lo hicimos en representación de los grandes intereses de las grandes mayorías nacionales, como también lo hace Alberto en nombre del Frente de Todos».

En la misma línea, consideró que se pudo construir esa mayoría «porque había memoria y confianza» de lo que fueron los años kirchneristas. «Sin aquella confianza de lo que yo considero los años felices de la Argentina después de la crisis tremenda del 2001 es que hoy estamos acá», opinó.

Y concluyó: «En nombre de todo aquello que hicimos es que venimos hoy a revalidar una vez más que lo volveremos a hacer. Volveremos después de esta pandemia a construir entre todos esa Argentina que nos merecemos, porque la vida que queremos solamente puede tener lugar en una Argentina que vuelva a decidir su destino, su presente y su futuro».

