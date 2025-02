La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a Javier Milei de querer utilizar la Justicia para perseguirla después de que el Ministerio de Capital Humano denunciara a la exmandataria de recibir una bonificación por tener su domicilio en zona fría y vivir en la Ciudad de Buenos Aires.

«Sos un cachivache… No sólo negás lo que decís, sino que borrás con el codo lo que escribís con la mano… y, al final, sos igual de casta que Macri persiguiendo judicialmente a tus adversarios políticos», escribió CFK en su cuenta de X.

Más temprano, la cartera que encabeza Sandra Pettovello presentó una denuncia penal por presuntos delitos de «estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica» contra la exmandataria a la que acusan de «haber declarado un domicilio en zona austral, presuntamente falso».

«Ya me di cuenta que la lectura no es lo tuyo, así que paso a explicarte: domicilio es el que tenés en el DNI, domicilio es donde votás (si no me creés, consultá el padrón de Santa Cruz), domicilio también es donde pagás tus impuestos, o sea, tu domicilio fiscal», continuó la expresidenta.

Asimismo, señaló que desde 1976 que se mudó a Río Gallegos, donde está su domicilio, que «nunca más lo cambié ni lo cambiaré».

Che Milei… ¿Ahora vos también, como Mauricio Macri, me denunciás en Comodoro Py y mandás a la burra que te hace Reiki y le saca la comida a los pobres y al otro burro que pusiste en la ANSES, recién llegado de sus vacaciones en México, a que hagan la berretada de decir que mi… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 4, 2025

Y añadió: «Como es de público y notorio, a partir de 1995 empecé a desempeñar cargos electivos nacionales hasta diciembre del 2023 y por lo tanto, como es obvio, estuve gran parte del tiempo en Capital Federal. Mi casa está en Río Gallegos y en El Calafate. Lo mismo ahora que, no se si te enteraste, soy Presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional y su sede está en Capital Federal».

En su tuit, CFK le recordó al ultraderechista su decisión respecto al fallo que emitió la Justicia sobre sus pensiones como exmandataria y viuda de un expresidente. «Que te cuente el burro de ANSES lo que hice con la sentencia que no sólo reconoció mi derecho a las pensiones como ex Presidenta y como viuda de un ex Presidente, sino también el retroactivo más sus intereses por todo lo que no había percibido durante los años de la gestión macrista que me las había quitado y, además, me eximió de pagar el impuesto a las ganancias ordenando la devolución de las sumas descontadas por ese concepto con más sus intereses. ¿Sabés qué hice en ese momento? Pedí que se suspendiera el pago del retroactivo por la emergencia previsional y, además, renuncié a la eximición del impuesto a las ganancias… que, te cuento, es un toco», repasó.

Y lo chicaneó: «¿Ves? No soy como vos que cuando eras Diputado votaste por la derogación del Impuesto a las Ganancias y ahora, como Presidente, lo pusiste de vuelta».

Sobre el final del tuit, se quejó de tener que «explicar siempre lo obvio» y le dejó un consejo. «Te recomiendo, ya que no te gusta leer, que te asesores mejor… y no sólo sobre cuestiones de derecho civil, como el domicilio; sino sobre otros temas que tan recurrentemente citás en torno a la sexualidad y que, te soy sincera, me han comenzado a llamar poderosamente la atención: abuso de menores vinculándolos con la homosexualidad… hasta me acuerdo que has llegado a hablar públicamente de niños en un jardín de infantes encadenados y envaselinados… ¡Un horror!», expresó.

Y concluyó: «En serio… Deberías buscar asesoramiento médico para no decir barbaridades y buscar un buen psicólogo… ¿O tal vez, un buen psiquiatra? Lo necesitás. Y, además, como sos el Presidente, le vendría muy bien a todos los argentinos y todas las argentinas».

Fuente: Página12