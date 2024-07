Lapidario mensaje de Mauricio Macri contra Javier Milei en el peor momento económico del Gobierno. El ex presidente descartó de plano una fusión entre el PRO y la Libertad Avanza luego de la propuesta de Javier Milei de diluir al macrismo dentro de su partido.

Luego de la tensa reunión de la Asamblea Nacional del PRO realizada este jueves en un hotel porteño donde Macri designó a Martin Yeza al frente del órgano encargado de aprobar las alianzas electorales, cargo al que aspiraba Patricia Bullrich, el partido amarillo emitió un áspero comunicado donde el primer punto del orden del día fue «el PRO no se fusionará con La Libertad Avanza».

El comunicado agrega en nombre del PRO: «Apoyamos al gobierno de Javier Milei y todas las iniciativas que acompañen el cambio que la Argentina votó». Bajo el título «Somos el cambio o no somos nada», el partido de Macri agrega que «desde hace veinte años, el PRO tiene un objetivo claro: promover el cambio que mejore la vida de los argentinos. Como siempre lo hicimos, el PRO reafirma su compromiso y su vocación por ser protagonista de la transformación de la Argentina».

Mauricio Macri contraataca

Además, y en una nueva critica a la falta de gestión del gobierno de Javier Milei, el macrismo advierte que «el PRO es consciente del sacrificio que están realizando los argentinos y entiende la complejidad social y económica del momento. Por eso, seguimos trabajando para proponer las mejores soluciones y conformar los mejores equipos que aseguren la libertad de cada argentino para elegir su proyecto de vida y prosperar».

Macri no solo rechazó la invitación de Milei a fusionar el PRO con la Libertad Avanza. El jefe del partido amarillo considera que el Presidente está aislado de su propio Gobierno. «Tres personas que fueron a verlo, salieron sorprendidas porque no le suena el celular. No lo consultan para tomar decisiones. Los ministros no lo ven, gobierna por Whatsapp», relata un integrante de la mesa chica de Macri.

Tras la aprobación de la ley Bases, Macri le advirtió a Milei que se abre una nueva etapa y que el apoyo del PRO será a la carta, dependiendo de cada proyecto. Esta semana, el expresidente intensificó su ofensiva contra Milei primero a través de la difusión de un documento de la Fundación Pensar a cargo de María Eugenia Vidal. Allí se criticó la situación social y el aumento de la pobreza pero también hubo un capítulo especial sobre el aumento de los piquetes, dedicado especialmente a la Ministra de Seguridad.

Reclamo a Javier Milei

En la víspera en un posteo en redes sociales, Macri advirtió que para lograr los «cambios» que necesita el país «hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema».

«Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones», agregó el expresidente en un abierto reclamo de fondos a Milei para CABA.

La última conversación presencial entre ambos fue áspera y era contacto solo siguió a través de Whatsapp: «Si nos vamos a reunir otra vez, que sea para decirnos la verdad, sino no perdamos más tiempo», se despidió el jefe del PRO.

Fuente: Ámbito