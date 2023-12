El Indec estimó que la cantidad de dólares de los argentinos fuera del sistema financiero doméstico creció 32% en los últimos cinco años hasta llegar a U$S 271.00 millones en septiembre pasado.

Los datos oficiales indicaron que al fin del segundo trimestre del 2023 los ciudadanos almacenan en cajas de seguridad, cuentas bancarias declaradas en el exterior o en billetes en efectivo por fuera del sistema financiero local U$S 271.499 millones.

El organismo indicó que ese total subió U$S 10.009 millones frente al mismo período del año anterior y U$S 6.551 millones en relación al cierre del segundo trimestre del 2023.

Pero en comparación con los últimos años, los «dólares de argentinos en el colchón» se dispararon. Según el Indec, en tercer trimestre del 2018 eran U$S 204.807, en tanto que el pico máximo se registró en el cuarto trimestre de 2020, cuando se rozó los U$S 300.000 millones.

Cerró la balanza de pagos del tercer trimestre el 2023

La balanza de pagos arrojó al término del tercer trimestre del año un déficit de U$S 6.103 millones, frente a un saldo negativo de U$S 3.506 millones en igual período de 2022, informó el Indec. Este incremento en el déficit se dio a la par de que el Producto Bruto Interno (PBI) registrara una caída del 0,8% entre ambos períodos, detalló el Indec. El resultado de la Balanza de Pagos reúne todos los movimientos de mercancías, bienes y servicios con el exterior.

En tanto, el stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual al 30 de septiembre de 2023 se estimó en U$S 283.517 millones, lo que representó un incremento frente a los U$S 271.776 millones de igual mes de 2022

Durante el tercer trimestre de 2023, el saldo de la cuenta corriente registró un descenso de U$S 2.597 millones en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Este retroceso «se atribuyó principalmente a una notable disminución interanual en las exportaciones de bienes, que representaron la mayor caída entre los componentes de la cuenta corriente», totalizando U$S 5.146 millones.

Además, las importaciones de bienes también evidenciaron una disminución entre períodos, registrando una caída de U$S 2.627 millones. El déficit en la balanza de servicios en el tercer trimestre de 2023 se estimó en U$S 1.743 millones.

Si bien el saldo de este intercambio continúa siendo negativo, se registró una mejora de U$S 322 millones respecto al observado un año atrás, como consecuencia del crecimiento en las exportaciones de servicios, mientras las importaciones del mismo rubro disminuyeron levemente.

El déficit en la cuenta de ingreso primario alcanzó los U$S 3.447 millones, lo que representó un deterioro de U$S 420 millones respecto al registrado hace un año. Ello fue impulsado principalmente por el saldo negativo estimado para la renta de la inversión, que ascendió a los U$S 3.427 millones.

El ingreso secundario se mantuvo positivo, estimándose en U$S 461 millones, U$S 20 millones más al registrado en el mismo trimestre de 2022.

El Indec ponderó que el saldo de la cuenta capital ascendió a U$S 35 millones y, que, como consecuencia de ello, las necesidades de financiamiento del tercer trimestre de 2023 para la economía argentina ascendieron a U$S 6.067 millones.

Fuente: Ámbito