Luego de que La Libertad Avanza quedara en un segundo lugar muy por detrás de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, el mercado interpretó que sucedió el peor escenario que esperaban: una derrota por más de 5%. En ese contexto, en algunos bancos el dólar se vende más de un 7% arriba del precio minorista que cerró el viernes.

El dólar oficial minorista se vende a $1.450,79, un incremento de 4,6% por encima del cierre del viernes, según el promedio que realiza de manera diaria el Banco Central. En un extremo se encuentra Banco Macro, que lo vende $1.470, mientras que el Banco Hipotecario lo ofrece a $1.380. A su vez, el mayorista, que es referencia en el mercado, abrió a $1.438, un 5,2% más que el último día hábil de la semana pasada.

A nivel financiero, el dólar Contado con Liquidación (CCL) abre la rueda de este lunes a $1.443,77, un salto de 3,8% contra el viernes. De manera similar, el dólar MEP sube 5,2% hasta los $1.449,22. En los futuros de dólar, los contratos de la divisa para diciembre suben un 3,12%, hasta los $1.593. Mientras, el dólar cripto se mueve en los $1.435,22, según Bitso.

El análisis del mercado

Desde Cohen Aliados Financieros plantearon que «el Gobierno priorizó la estabilidad cambiaria en detrimento de la actividad económica y de la acumulación de reservas, que aún no muestran señales de recuperación». Y adelantaron que la agenda de la semana «estará marcada por la reacción de los mercados tras el resultado electoral, la licitación del Tesoro del miércoles y la publicación del IPC Nacional de agosto».

«Para el tipo de cambio, con un techo de la banda cambiaria en $1.469,2, nuestra valuación justa considerando riesgos electorales sería de $1.510 a $1.550», especularon en esta jornada desde Max Capital. «El gobierno necesitará usar reservas para contener la presión esperando mejores resultados en octubre, ajustar las bandas cambiarias, o reimponer restricciones, generando una brecha cambiaria», agregaron.

La consultora 1816, una de las primeras en salir a emitir sus pronósticos tras el resultado de las elecciones en PBA, dijo que de acuerdo a los datos oficiales de los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central, en los últimos días se registraron operaciones de venta por más de u$s500 millones, con intervenciones que se aceleraron entre martes y viernes de la semana pasada. Aun así, hacia el cierre del viernes, las cuentas del Tesoro apenas sumarían unos u$s1.130 millones disponibles.

Por otra parte, el equipo económico cuenta con el poder de fuego del BCRA, con reservas líquidas cercanas a los u$s20.000 millones, aunque con matices: no se incluyen yuanes, oro ni DEG. La clave será la decisión política del Gobierno respecto a defender o no el techo de la banda cambiaria en las próximas siete semanas. De hecho, según el esquema vigente, el Central podría empezar a vender dólares en niveles de $1.470.

Fuente: Ámbito