La Municipalidad de Posadas informa a la comunidad sobre los cortes de tránsito programados para este miércoles 29 de octubre, con motivo de la prueba piloto del Cierre de la Estudiantina 2025 en la Cascada de la Costanera, que marca el cierre de la 75° edición. Se solicita a conductores y peatones circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito.

Cronograma y sectores afectados:

Lugar: Cascada de la Costanera

Fecha y horario: Miércoles 29 de octubre, de 7:00 hs. a 23:00 hs.

Cortes principales:

-Avenida Costanera, en la intersección con calle Trincheras de San José, hasta la intersección con Avenida Cabred y Ambrosetti.

-También se encontrará cortada la calle Luis Pasteur.

-Vía Alternativa: Se podrá circular con normalidad por el Acceso Sur para ingresar o salir de la ciudad.

La Estudiantina de Posadas es la tradicional fiesta de los estudiantes secundarios. Este año, la celebración alcanza su 75° edición, con la participación de 31 colegios que desplegaron todo su talento y esfuerzo en los desfiles sobre la Costanera.