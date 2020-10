Ante la cantidad de casos que se dieron en los últimos días en Misiones, el vicegobernador Carlos Arce aseguró que siempre se dijo con el gobernador Herrera Ahuad que la logística del Gobierno es insuficiente para frenar los casos, por ello apelan a la responsabilidad y solidaridad social de respetar las normas y evitar los contagios.

En diálogo con Red Ciudadana Arce aseguró que si siguen aumentando el número de casos “el Gobernador tiene un claro mensaje donde la prioridad es la salud de los misioneros. Si empieza la masividad de contagios, hay que priorizar la salud, ahí se evaluará volver a actividades muy restringidas, sobre todo aquellas actividades que pueden ser fuente de contagio”, afirmó.

Agregó que tienen un respeto mutuo a la actividad económica, más la primaria. “Como dijo el Gobernador, si uno vuelve no será homogéneo en toda la provincia, sino restringir lugares donde vimos que se dieron los contagios. Qué culpa tiene un colono si en Posadas no se respetan las normas. Focalizar”, remarcó el Vicegobernador.

El funcionario indicó que las actividades focalizadas que se fueron habilitando no fueron fuente de contagio. “Lo que ha sido fuente de contagio ha sido la irresponsabilidad de gente que cruzó la frontera y no cumplió con los protocolos”, señaló.

Asimismo, observó que en septiembre se dieron más casos que los que se dieron desde marzo, dijo que en general se dan cuando los vecinos no respetan las normas.

Arce contó también que se dieron casos de personas que ingresaron a la provincia con certificados de COVID-19 falsificados. Al respecto remarcó la importancia del aislamiento por 14 días.

Explicó, además, que no podemos decir que hay circulación viral, ya que los casos que se dieron no tienen conexión. “Tenemos capacidad para cercar los casos, cuando hay circulación es cuando se van uniendo y no se puede controlar”, indicó e insistió en la responsabilidad social para evitar la propagación.