Este martes se realizó en Silicon Misiones el conversatorio ‘Jóvenes como motores de cambio de la sociedad misionera’. La actividad entre sus protagonistas a Victoria Rojas, joven distinguida con el premio internacional ‘Global Student Prize 2023’ como una de las diez mejores estudiantes del mundo. La mesa fue moderada por Agustín Torres, de la Fundación Varkey, y Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El evento fue organizado en conjunto por la Cámara de Diputados de Misiones, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEM) y el Instituto Guacurarí, coordinado por la diputada provincial Sonia Rojas Decut.

Los jóvenes integrantes de la mesa que encabezaron el conversatorio fueron: Victoria Rojas (17), estudiante del Instituto Politécnico Arnoldo Janssen y presidente de Innovaty, organización fundada en febrero de este año e integrada actualmente por estudiantes once provincias de Argentina. La acompañaron como miembros de Innovaty, Braian Simonetti Piedrabuena (18), estudiante de la Comercio N° 8; Yara Andrade (17), del Instituto Superior Pedro Goyena; Eugenia Ramos (17), estudiante del Liceo Naval Militar ‘Almirante Storni’; y Franco Aguirre Elizalde (18), de la EPET N°34 e integrante de la Selección de Robótica de Argentina.

Los estudiantes hablaron de una variedad de temas que los atraviesa tanto en el sistema educativo, como fuera de él, destacaron los espacios generados para ellos como el Parlamento Estudiantil, el Parlamento Juvenil del Mercosur e instaron a actuar y gestionar los cambios y plantearon las problemáticas que les ocupa y preocupa como estudiantes.

Problemas y desafíos a superar

«Hay muchos chicos con ganas de hacer cosas, pero no todos saben las herramientas que hay», fue el planteo ante la consulta de qué problemas y desafíos superar. En ese sentido, indicaron que hay muchas oportunidades afuera y que muchas veces el entorno no las facilita y no acompañan en el proceso. «La barrera de la desinformación es una problemática a afrontar», marcaron.

Otro punto que resaltaron fue la discriminación que se da por diferentes motivos. «Por ser enano, chicos de las comunidades del LGBT+ que no terminan el secundario, ese chico que no termina la escuela por bullying, por las notas. No desvalorizamos las notas, pero a veces no es el reflejo de lo que podemos lograr», plantearon.

«Lo que tendrían que pensar la clase política, el futuro Ministro de Educación es que los adolescentes no somos un número. Deberían confiar más en el potencial y capacidad intelectual de cada uno de los estudiantes».

Respecto a las calificaciones observaron que a veces son una etiqueta. «Si bien hay que apoyar al alumno diez, no hay que humillar al alumno que saca un cinco, no a todos nos gusta aprender las mismas materias, ni de la misma manera. La etiqueta en forma de notas deberían releerse».

La vestimenta, fue otro de los aspectos tratados. «La ropa, el uniforme, no dice que calidad potencial tiene. No hablamos de cambiarlos, porque para muchos son el sistema de pertenencia, sino que sean cómodos, tener que estar subiendo o bajando las polleras, que sean uniformes que fortalezcan la autoestima, que también puedan ser usados en otros espacios».

En cuanto al sistema educativo indicaron que habría que repensar el programa escolar para que se motive al alumno, más allá de las clases. Que se le permita al estudiante interactuar, moverse. «No siempre adquirimos conocimiento escuchando, sino haciendo», enfatizaron.

Jóvenes y liderazgo

Los integrantes de la mesa plantearon la necesidad de tener docentes que motiven a generar proyectos y en el mismo sentido marcaron que si bien la inspiración sale de la escuela «esta siempre en uno mismo, en cada estudiante. El cambio está en cada uno que busque cambiar algo que no le gusta», manifestaron.

En la misma línea señalaron que también es fundamental que se informe sobre las herramientas con la que cuentan los estudiantes para ir más allá de lo pedagógico, motivándolos a informarse y a crear.

Un buen docente para los estudiantes

Ante el planteo de qué es un buen docente, señalaron que es importante que los educadores no den todo resuelto y planteen desde la docencia desafíos para que puedan ir resolviéndolo los propios alumnos. «Mostrarnos el camino, ser acompañantes, pero confiar en que podemos hacerlo nosotros», indicaron y agregaron que » es súper importante que un docente esté para guiar, que el alumno no se sienta solo, que nos muestre las herramientas y que cuando un alumno tenga una inquietud pueda escucharlo y decirle sí, te ayudo. Esas son las cosas que no se olvidan de un docente y que más se valora», afirmaron.

Qué preocupa a los jóvenes

Ante la pregunta de qué les preocupa, los jóvenes señalaron que «hay muchas problemáticas particulares de cada provincia, de cada institución incluso, pero en general, raramente se habla de lo que sucede fuera de las escuelas. Por ejemplo, cuando nos preguntamos qué pasa con el mundo laboral para nosotros».

Otro de los puntos observados fue que muchos estudiantes muestran ganas y tienen potencial, pero no tienen los recursos.

«Somos jóvenes que queremos hacer un cambio, pero necesitamos gente que nos ayuden», reclamaron.

Del conversatorio participaron alumnos de diferentes colegios, directivos, docentes y padres de toda la provincia. Hubo preguntas, consultas y mucha interacción por parte de los asistentes.