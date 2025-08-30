El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó nuevas restricciones para controlar la liquidez bancaria e intentar contener al dólar en la antesala de las elecciones. Estas medidas, publicadas a través de la Comunicación «A» 8311, generaron malestar en el sistema financiero debido a los constantes cambios regulatorios, que dificultan la planificación y provocan pérdidas.

Entre las modificaciones, se destaca que a partir de diciembre, los bancos deberán calcular su posición negativa en dólares todos los días, y esta posición no podrá superar el 30% de su responsabilidad patrimonial computable (RPC). Además, desde este viernes, cada entidad no podrá aumentar su posición neta negativa en moneda extranjera durante el último día hábil del mes respecto al día anterior.

Estas medidas buscan limitar las posiciones «sintéticas» que los bancos suelen cerrar los últimos días del mes, cuando vencen los contratos de dólar futuro. La operatoria consistía en vender dólares en el mercado de contado, colocar los pesos a tasa para hacer «carry trade» y comprar cobertura cambiaria con contratos de dólar futuro. Con estas restricciones, el BCRA intenta recuperar margen de intervención en el mercado de dólar futuro y moderar la demanda de divisas en el mercado de contado durante la última rueda del mes.

El constante cambio de reglas impide la planificación y genera pérdidas, lo que profundiza el malestar del sector bancario. Estas medidas reflejan la gravedad de las políticas económicas implementadas por el gobierno, afectando la estabilidad y previsibilidad del sistema financiero.

Fuente: Ámbito