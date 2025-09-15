La abogada y candidata a diputada nacional, Micaela Gacek, presentó un escrito en la Legislatura de Misiones para que se investigue a dos legisladoras del Frente PAyS por el presunto cobro irregular de pensiones por discapacidad.

El pedido apunta a Elisa Goring y Blanca Álvez, ambas cercanas políticamente al dirigente Héctor “Cacho” Bárbaro. Gacek advirtió que podría existir un modus operandi clientelar, con vínculos que llegan incluso a sectores de La Cámpora, para favorecer a militantes y familiares en detrimento de quienes realmente necesitan estos beneficios.

Sospechas de incompatibilidad y fraude

La presentación solicita determinar la naturaleza de las discapacidades que justificaron la entrega de las pensiones y si eran compatibles con las responsabilidades públicas asumidas por las legisladoras.

“Lo que está en juego no es solamente el mal uso de fondos públicos, sino la dignidad de las personas con discapacidad que quedan excluidas del sistema por estas prácticas”, subrayó Gacek.

El caso de Elisa Goring generó especial polémica: su hija también habría recibido una pensión, pese a que su situación familiar no encuadraría dentro de los parámetros de vulnerabilidad exigidos por la ley.

El trasfondo político

Gacek plantea que estas irregularidades no son hechos aislados, sino parte de una estructura sostenida por dirigentes como Bárbaro, que habrían promovido y protegido a beneficiarios dentro del esquema político.

La iniciativa busca abrir un debate legislativo sobre el uso de recursos estatales y la transparencia en la asignación de beneficios sociales.

La defensa de Cacho Bárbaro

En paralelo, el propio Cacho Bárbaro denunció ser víctima de una “campaña sucia” en su contra. El dirigente del PAyS presentó una querella penal contra Roque Gervasoni, quien lo acusó públicamente de ser gestor de pensiones irregulares.

“Jamás tuve injerencia en la entrega de pensiones, que es competencia exclusiva de la Agencia Nacional de Discapacidad”, aseguró Bárbaro.

“Una maniobra de difamación”

Bárbaro sostuvo que las acusaciones buscan ensuciar su nombre y afectar su candidatura:

“Se me atribuyeron hechos absolutamente falsos y ofensivos, amplificados en radios, portales digitales, diarios y redes sociales. Es una maniobra de difamación pública”.

El dirigente resaltó su trayectoria política vinculada a la defensa de los pequeños productores y colonos, y afirmó que siempre actuó con transparencia.

Un tema que sigue escalando

Mientras la Justicia avanza en la querella presentada por Bárbaro y la Legislatura recibe el pedido de Gacek, el caso sigue sumando capítulos. Las acusaciones cruzadas exponen tensiones políticas de fondo y reavivan el debate sobre la utilización de pensiones por discapacidad como herramienta clientelar.