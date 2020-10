Escribe Leandro Nadal (Cofundador de Me Fitocosmética, Especialista en packaging)

Existe una idea generalizada que hay cosas que “no contaminan”, que mágicamente evitan generar un impacto ambiental, o la idea también extendida que lo que contamina es el envase por que lo tiramos a la basura. El peor de estos casos, es cuando estas ilusiones de cuentos de hadas llegan al plano del estado. Pero cualquier iniciado en sustentabilidad demuestra que estas proposiciones, son falacias con abrir la primera página de un manual de producción, de ciencias o de sustentabilidad serio. Para que quede en claro, primero quiero aclarar que escribo esta nota amando la naturaleza y queriendo todos los días dejar un lugar con mayor biodiversidad que el que encontré y elegí para vivir acá en Misiones.

Pensar que no contaminan es una simple mentira, todo genera un impacto ambiental: prender la luz, ir al cine, andar en auto, comer, respirar; claro que todos tenemos derecho en hacerlo aunque sería interesante tener dimensión de cuanto es que contaminamos con cada una de estas acciones, pero entendiendo que la sustentabilidad es un tema muy largo, voy a centrarme en las primeras frases que realicé:

Productos que no contaminan, existen envases como por ejemplo el vidrio o el aluminio que se denominan inertes por que no generan un intercambio considerable con el ambiente, claro eso no quiere decir que dejan de contaminar, nadie quiere encontrarse una botella de vidrio, en la arena, mientras camina por la playa de “El Brete” y peor si está rota. Pero para ser mas preciso, esa botella requiere una energía para la fabricación que contamina, como también la logística de las mismas al tener mas peso implican mayor gasto de energía. Con esto no estoy defendiendo las botellas de PET, que requieren menor consumo de energía tanto para la fabricación como para el traslado, es importante si voy a hablar de contaminación conocer la huella de carbono (los valores de contaminación de cada envase para poder comparar) en este caso ambos envases si se pueden reciclar al 100%.

Todo posee un impacto ambiental que debemos minimizar? Cuanto mas sustentables seamos menos impacto vamos a tener sobre un planeta y justo este último (el planeta) cuenta con recursos finitos, pero existe una forma diferente de producción, para poner un ejemplo, los habitantes originarios de las sierras de córdoba, los Comechingones, se dedicaban a la caza de guanacos, pero lo hacían de una forma eficiente que garantice la perpetuidad de su alimento, solo cazaban a adultos mayores que estén fuera de su etapa reproductiva. Existen en misiones proyectos que utilizan estos conceptos en su producción: como dulces mujeres soñadoras y cooperativa nueva esperanza que realiza vinagres ambos con uso sustentable de la biodiversidad misionera.

Es importantísimo entender que la mitad de los residuos de las casas son colocados en rellenos sanitarios sin clasificar, la mitad de estos son residuos orgánicos que recién en 2020 la ciudad de Posadas está comenzando con la clasificación. Claramente realizar una migración de basura a residuo para ser reutilizado, es la clave de las economías sustentables. Hacer un uso sustentable de la biodiversidad debería ser una obligación misionera.

Colocarle un sello sustentable a una bolsa biodegradable es un error técnico grosero, para que nos demos una idea hace algunos años, las bosas camiseta, las que nos daban gratis en el super y reutilizábamos para tirar los residuos eran eso un plástico que si alguien lo devolvía limpio y seco a la fábrica de bolsas que las hizo, podían hacer bolsas nuevas, hoy en día todas las bolsas que están en el mercado dicen claramente, bolsas biodegradables, pero alguien entiende realmente lo que significa esto? La biodegradabilidad de estas bolsas implica que al estar en contacto con ciertas condiciones ambientales, esta bolsa va a fraccionarse en partes mas pequeñas al punto que no la vamos a poder distinguir, esa división se realiza con reacciones que liberan al ambiente metales pesados, si metales pesados, pero tenemos que entender que la bolsa no se la lleva el Ratón Perez, la bolsa queda en la tierra es ingerida por animales, pasa al agua, a plantas…. no se si alguien sigue leyendo a este punto pero yo prefiero una bolsa entera que cuando las veo volando las coloco en un tacho de residuos, a tener alimentos y suelos contaminados con microplásticos. Hay otra opción realizar BIO-plásticos, ya el nombre suena esperanzador; son materiales, que parten de sustancias renovables para la obtención de plásticos, el plástico es el mismo pero el origen es diferente, existen bio-plásticos de diferente origen, de primera generación que compiten directamente con los alimentos, de segunda generación que compiten con los sub-productos de alimentos y tercera que se alejan cada vez mas de la producción. Si bien hay intentos en la provincia de posicionar productos que partan de fuentes renovables y que sean biodegradables el costo y la escala de producción son las principales limitantes que hacen imposible una implementación.

Laley XVI N° 129, está en manos de ecología que se dedica a entender estas cuestiones, esperemos que empleen el mejor criterio en la implementación, quedan 2 años para que realicemos una propuesta seria para todos los que amamos esta tierra.