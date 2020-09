Respetando los protocolos institucionales designados ante la pandemia por el COVID-19, se llevó adelante por modalidad online, el sorteo de bancas para el Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020. Es así, qué de los 50 colegios inscriptos, solo 21 estudiantes podrán participar en la cuarta edición de dicha experiencia legislativa. “La verdad, como decíamos al principio, que en este contexto creíamos que era el mejor momento para escuchar sus voces y así fue que hoy tenemos más de 50 chicos inscriptos. (…) La verdad que hubo predisposición de chicos y docentes de conocer la propuesta”, expresó el presidente de la comisión de Cultura, cjal. Martín Arjol.

El sorteo, avalado por la presencia del escribano municipal, Ángel Giudice, se realizó por medio de un programa informático, que tomó la cantidad de estudiantes inscriptos y los ubicó aleatoriamente en cada una de las 14 bancas de concejales, y demás autoridades del Cuerpo Deliberativo, para ejercer la tarea legislativa, durante el desarrollo del Programa.

Por su parte, el presidente del HCD, Facundo López Sartori, hizo una reflexión sobre la importancia de utilizar este espacio para poder llevar conectividad a todos los alumnos de la ciudad: “Sarmiento cuando se quiso inscribir en el Colegio Nacional de Buenos Aires, le dicen que no porque él no tenía contactos, no venía de la élite de poder. Esa misma persona fue la que trabajó la Ley 1.420 que creo que después de eso, hoy nos toca el desafío más fuerte de darle conectividad a todos y todas las estudiantes de la tierra (…) En nombre de Juan Manuel Belgrano, abrimos este parlamento pensando que ningún chico, quede fuera de la conectividad y pueda seguir estudiando”.

El Parlamento Estudiantil es un espacio para estudiantes que busca fomentar el interés y la participación dentro de la actividad legislativa e incentivar el debate y el análisis de las distintas propuestas para dar soluciones a los problemas de la sociedad. El 7 de septiembre, los alumnos electos tendrán una jornada de capacitación online en técnicas legislativas y finalmente, el 23 de septiembre se llevará adelante la sesión de cierre del Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020.

Estudiantes Electos

Nathan Fores (banca Mario Alcaraz)

Lorena Ostapchuk (banca Martín Arjol)

Ariana Zacarías (banca Marcelo Julien)

Ignacio Bobadilla (banca Mariela Dachary)

Juan Pablo Michia (banca Rodrigo De Arrechea)

Lisandro LaFuente (banca Maximiliano Florindo)

Mercedes Ortiz (banca Francisco Fonseca)

Ramona Perez (banca Marlene Haysler)

Sebastián Videla (banca Facundo López Sartori)

Gonzalo Delgado (banca Ramón Martínez)

Vanesa Teibler (banca Fernando Meza)

Milagros Ojeda (banca Omar Olmedo)

Ramiro Riquelme (banca Anahí Repetto)

Luciano Salazar (banca Pablo Velázquez)

Valentina Elias (Secretario -Titular)

Ángela Quiroga (Secretario -suplente)

Camila Cabassi (Prosecretario Administrativo)

Antonella Sander (Prosecretaria Legislativa)

Valentina Carissimo (Defensor del Pueblo- titular)

María Luz Meaurio (Defensor del Pueblo- suplente)