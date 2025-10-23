El Ministerio de Turismo de Misiones hace saber que, con motivo de las elecciones legislativas nacionales que se desarrollarán el próximo domingo 26 de octubre, varios atractivos turísticos de la provincia no abrirán sus puertas al público durante esa jornada.

Entre los espacios que permanecerán cerrados se encuentran el Parque Temático de la Cruz, el Parque Provincial Moconá, el Parque Provincial Salto Encantado, así como los Conjuntos Jesuítico-Guaraníes de San Ignacio Miní, Santa Ana, Loreto, Corpus Christi y Santa María.

La medida se toma en el marco de la normativa electoral vigente, que restringe determinadas actividades durante el desarrollo de los comicios, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada cívica.

Asimismo, desde la cartera turística informaron que el sábado 25 no se realizará la función del espectáculo de imagen y sonido en San Ignacio, que habitualmente convoca a residentes y visitantes.

Las actividades en todos los parques y conjuntos patrimoniales se reanudarán el lunes 27, en sus días y horarios habituales.

Estos sitios forman parte de los principales atractivos turísticos y culturales de Misiones, por lo que se recomienda a quienes tenían previsto visitarlos durante el fin de semana reprogramar sus recorridos para después de la jornada electoral.