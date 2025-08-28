Concejales de Posadas avanzan en la creación de las «Paradas Complementarias de Posadas», un proyecto de Jair Dib que busca transformar la experiencia de los usuarios del transporte público en la ciudad. La iniciativa, girada a comisión, propone espacios seguros, modernos, climatizados y con mayor confort, que funcionen como complemento a las actuales paradas del TUP.

Jair Dib, presidente del Concejo Deliberante y autor del proyecto, explicó que la idea es involucrar al sector privado en esta transformación. «Buscamos que los privados participen, apadrinen las paradas y las hagan más confortables, con espacios de lectura y áreas cerradas para los pasajeros», señaló.

El objetivo, según Dib, es que no todo dependa del Estado y que, a la vez, quienes colaboren puedan obtener beneficios. «Queremos mejorar la experiencia de los usuarios de transporte y, al mismo tiempo, abrir la puerta a la participación privada en estos espacios», agregó.

Con esta propuesta, Posadas da un paso hacia un transporte más amigable, moderno y pensado para la comodidad de sus vecinos, buscando que la ciudad sea un lugar más seguro y agradable para todos los que se movilizan en colectivo.