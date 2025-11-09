Con el calendario de pagos de noviembre en curso, los jubilados que perciben la mínima recibirán este mes distintos bonos complementarios. Estos refuerzos se suman al incremento en los haberes dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) para varios grupos de beneficiarios.

Al mismo tiempo, el organismo previsional avanza con los pagos correspondientes a octubre, que contemplan tanto la actualización de los montos como los beneficios adicionales destinados a los titulares de programas sociales, entre ellos la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Nuevo monto mínimo de noviembre para jubilados de Anses

Con el aumento y el refuerzo incluidos, la jubilación mínima pasará en noviembre a $333.052,70, a lo que se suma el bono de $70.000, alcanzando un total de $403.052,70. En tanto, las prestaciones sociales vinculadas también se ajustarán de acuerdo con la nueva movilidad.

Montos actualizados ANSES – Noviembre 2025

Jubilación mínima: $333.052,70 + bono $70.000 = $403.052,70 total

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,89

Pensión Madre de 7 hijos o más: $403.052,70

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.087 (valor total antes de retención del 20 %)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF, primer rango): $55.880

Quiénes reciben el refuerzo

El bono de $70.000 se paga a:

Jubilados que cobran la mínima

Beneficiarios de PUAM

Pensiones No Contributivas

Madres de 7 hijos con PNC

La acreditación es automática y se deposita junto con el haber mensual sin necesidad de trámites.

Monto según ingresos

Bono pleno: $70.000

Se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima

Bono proporcional para quienes superan el haber mínimo

Por ejemplo:

Si un jubilado percibe un haber cercano al piso previsional, puede recibir un bono parcial —por caso, $40.000— hasta alcanzar el total garantizado. Quienes superan ese valor, continúan cobrando un bono cada vez menor, hasta que se extingue cuando su ingreso llega al umbral previsto por ANSES.

Quiénes no cobrarán un bono en noviembre

Los jubilados que superen los $403.150 no recibirán el refuerzo.

Requisitos para cobrar el bono en noviembre

El requisito principal sufrió una modificación: el nuevo tope para acceder al bono completo se fijó en $333.150,65. Quienes perciban un haber superior a ese monto recibirán el refuerzo de manera proporcional, mientras que el valor máximo del bono se mantiene en $70.000.

Desde la ANSES confirmaron, además, que este beneficio continuará vigente durante noviembre y se acreditará de forma automática junto con los haberes mensuales.

Cuándo cobro Anses

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10/11

DNI terminados en 1: 11/11

DNI terminados en 2: 12/11

DNI terminados en 3: 13/11

DNI terminados en 4: 14/11

DNI terminados en 5: 17/11

DNI terminados en 6: 18/11

DNI terminados en 7: 19/11

DNI terminados en 8 y 9: 20/11

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20/11

DNI terminados en 2 y 3: 25/11

DNI terminados en 4 y 5: 26/11

DNI terminados en 6 y 7: 27/11

DNI terminados en 8 y 9: 28/11

