Con el calendario de pagos de noviembre en curso, los jubilados que perciben la mínima recibirán este mes distintos bonos complementarios. Estos refuerzos se suman al incremento en los haberes dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) para varios grupos de beneficiarios.
Al mismo tiempo, el organismo previsional avanza con los pagos correspondientes a octubre, que contemplan tanto la actualización de los montos como los beneficios adicionales destinados a los titulares de programas sociales, entre ellos la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Nuevo monto mínimo de noviembre para jubilados de Anses
Con el aumento y el refuerzo incluidos, la jubilación mínima pasará en noviembre a $333.052,70, a lo que se suma el bono de $70.000, alcanzando un total de $403.052,70. En tanto, las prestaciones sociales vinculadas también se ajustarán de acuerdo con la nueva movilidad.
Montos actualizados ANSES – Noviembre 2025
Jubilación mínima: $333.052,70 + bono $70.000 = $403.052,70 total
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,89
Pensión Madre de 7 hijos o más: $403.052,70
Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.087 (valor total antes de retención del 20 %)
Asignación Familiar por Hijo (SUAF, primer rango): $55.880
Quiénes reciben el refuerzo
El bono de $70.000 se paga a:
Jubilados que cobran la mínima
Beneficiarios de PUAM
Pensiones No Contributivas
Madres de 7 hijos con PNC
La acreditación es automática y se deposita junto con el haber mensual sin necesidad de trámites.
Monto según ingresos
Bono pleno: $70.000
Se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima
Bono proporcional para quienes superan el haber mínimo
Por ejemplo:
Si un jubilado percibe un haber cercano al piso previsional, puede recibir un bono parcial —por caso, $40.000— hasta alcanzar el total garantizado. Quienes superan ese valor, continúan cobrando un bono cada vez menor, hasta que se extingue cuando su ingreso llega al umbral previsto por ANSES.
Quiénes no cobrarán un bono en noviembre
Los jubilados que superen los $403.150 no recibirán el refuerzo.
Requisitos para cobrar el bono en noviembre
El requisito principal sufrió una modificación: el nuevo tope para acceder al bono completo se fijó en $333.150,65. Quienes perciban un haber superior a ese monto recibirán el refuerzo de manera proporcional, mientras que el valor máximo del bono se mantiene en $70.000.
Desde la ANSES confirmaron, además, que este beneficio continuará vigente durante noviembre y se acreditará de forma automática junto con los haberes mensuales.
Cuándo cobro Anses
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
DNI terminados en 0: 10/11
DNI terminados en 1: 11/11
DNI terminados en 2: 12/11
DNI terminados en 3: 13/11
DNI terminados en 4: 14/11
DNI terminados en 5: 17/11
DNI terminados en 6: 18/11
DNI terminados en 7: 19/11
DNI terminados en 8 y 9: 20/11
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 20/11
DNI terminados en 2 y 3: 25/11
DNI terminados en 4 y 5: 26/11
DNI terminados en 6 y 7: 27/11
DNI terminados en 8 y 9: 28/11
