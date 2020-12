En un acto de cierre emotivo, realizado por transmisión en vivo desde el canal de youtube se dieron a conocer las obras ganadoras de las competencias de cortometrajes y largometrajes. Más de 350 personas conectadas en simúltaneo.

Concluyó el Festival Audiovisual el Parque Paraguayo, luego de cinco jornadas de transmisiones de 49 cortometrajes y 5 largometrajes de Argentina, Brasil y Paraguay; más 5 charlas-debate con referentes de trayectoria de la actividad audiovisual. Desde la organización, dieron a conocer los resultados de los certámenes, e indicaron que las transmisiones en vivo tuvieron 2.500 espectadores promedio por jornada.

“Gracias a todas las personas que nos acompañaron desde el otro lado de la pantalla. La experencia virtual, no sostituye nuestro origen de la apropiación del espacio público para ver cine, no sostituye la experiencia de la sala. No obstante, experimentamos una forma de estar juntos distinta, superamos el vertigo de la conexión a internet, compartimos una cena familiar con FAVEPP, compartimos sensaciones y perpecciones de las pelis a través de los chat en vivo; fue una experiencia de mucha adrenalina.” Comentó Gabriela Sanabria productora del FAVEPP.

En cuanto a las obras ganaradoras de las instancias de competencia, el cortometraje “Magdalena”, dirigido por Ana Belén Barragán Castañeda (Arg.) se llevó el primer premio de $15.000 pesos. Mientras que el largo elegido por el público fue “El Exterior” dirigido por Franco Ojeda (Arg.) con el premio de $30.000 pesos.

Además, hubo menciones especiales que fueron elegidas por el comité evaluador conformado por Majo Staffolani (Argentina); Gabriela Sabaté (Paraguay), Fran Rebelatto (Brasil). Las premiaciones de esta instancia eran en el caso del largometraje ganador, una beca para el cursado 2021 en la Diplomatura en Distribución y Exhibición Audiovisual de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, y para los cortometrajes, integrar la programación durante 1 mes de las Salas IAAVIM (espacios gratuitos de exhibición parte del Circuito de Pantallas del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones).

Los largometrajes elegidos fueron “Con nombre de flor”, dirigida por Carina Sama de Argentina y “Ama y haz lo que quieras”, dirigido por Laura Plasencia también de Argentina. En caso de los cortometrages fueron: “Noche de luna” dirigida por Tomás Morelli; “Rompiendo barreras” dirigido por Mauricio Rodriguez; Reyna dirigido por Daniel Jovanovich; “Ixmujer montaña” dirigido por Wanda López Trelles; “Alexandra” dirigido por Luiz Alberto Cassol; “Aquele casal” dirigido por William de Oliveira; “As rendas do dinho” dirigido por Adriane Canan, “Los planos” dirigido por Leandro Zerbatto; “Cuando los grillos cantan” dirigido por Dana Reiss y Carolina Nussbaum.

“Es importante remarcar que todo el equipo organizador del FAVEPP está conformado por un 90% de mujeres y disidencias. En tiempos donde luchamos por los cupos laborales, llevar adelante una organización con estas caracteriscas merece destacarlo”, comenta Carla Terribile, coordinadora general del FAVEPP; “…el FAVEPP aspira a sostenerse en el tiempo para consituirse como el festival emblemático del espacio público, agradecemos a la Secretaria Estado de Cultura de Misiones; al Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones; a la Municipalidad de Posadas y a UNaM Transmedia por la voluntad de llevar adelante un trabajo conjunto”.

Por otra parte, otro gran anuncio que se dio en el marco del FAVEPP fue la creación de la “Red de Festivales Audiovisuales de Misiones” ReFAM integrado por el Festival Internacional Oberá en Cortos; el 3 Margens: Festival latinoamericano de cine y el Festival Audiovisual el Parque Paraguayo. La ReFAM se conforma con el objetivo de llevar adelante la planificiación, promoción y fortalecimiento de politicas de exhibicion en la provincia y la región.

“Los resultados de nuetro festival demostró que somos muchos los que queremos ver cine regional. Por más fomento público a la cinematografia y artes audiovisuales, por más contenido regional. Desde la ReFAM vamos a trabajar por el derecho de los espectares, de recibir una pluralidad de cotenidos cinematográficos, y por la formalización de los trabajadores de los festivales”, concluye Gabriela Sanabria, productora del FAVEPP.