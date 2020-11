En un emotivo homenaje, entregaron la declaración de Ciudadano Ilustre a Ricardo Alfredo Barrios Arrechea, médico y ex gobernador de la Provincia de Misiones, por sus incontables aportes a la historia de nuestra Tierra Colorada. “Imaginación y Coraje” fue su lema, y la acción fue la consigna, rescatar la vitalidad de la gente y de los recursos productivos y educativos”, recordó el concejal Martín Arjol, autor de la iniciativa.

El presidente del HCD, Facundo López Sartori junto al presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Deporte de la institución, cjal, Martín Arjol le hicieron entrega de una placa en reconocimiento a su trayectoria y loable labor dentro de la historia de nuestra ciudad. “Muy destacable los aportes que hizo para la ciudad (…) considero que ha dejado banderas importantes en lo que ha sido su gestión y agradecimiento al Cuerpo que entendió que este reconocimiento va mas allá de su bandera partidaria, sino por todo lo que hizo para Posadas”, agregó Arjol.

Barrios Arrechea, agradeció el reconocimiento otorgado por el Cuerpo Deliberativo y expresó: “pensaba que lástima que me salteé la etapa de concejal, de médico pase a Gobernador. Me hubiera gustado ser Concejal, Intendente de mi pueblo, de la ciudad donde nací. Les agradezco muchísimo, me siento muy halagado”.

Conocido como «Cacho», nació el 3 de Julio de 1934 en Posadas. Realizó sus estudios primarios en su ciudad natal y la secundaria en la provincia de Santa Fe, en el colegio de Jesuitas. Se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con la especialidad de cirugía general. Ejerció durante veinte años la medicina, como Jefe de Cirugías General del Hospital Madariaga y en el Sanatorio Nosiglia.

En 1971, se adhirió al movimiento de Raúl Alfonsín: Movimiento de Renovación y Cambio de la URC, y más tarde sería Vicepresidente del partido. Ocupó el cargo de Gobernador de la Provincia de Misiones desde el 11 de diciembre de 1983 hasta el 17 de septiembre de 1987, cargo al cual renunció para ocupar la titularidad del Ministerio de Salud y Bienestar Social de la Nación, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Durante su gestión, Barrios Arrechea se basó en cuatro sectores de la economía: el turismo, la producción forestal, la producción agraria y la energía. Al término de su Gobierno, se consiguió industrializar viviendas de madera con el plan Ñande Roga (nuestra casa). Creó el primer Ministerio de Ecología del País con el objeto de preservar la selva misionera e inclusive revolucionó el sistema de educación con dos innovadoras propuestas: el Programa de Educación Secundaria Abierta y la creación del Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (SIPTED) para escuelas rurales. “Barrios Arrechea es un hombre de acción, tanto en su vida pública como privada”, añadió Arjol.

Durante la década de 1990 fue Diputado Nacional por Misiones y autor del Proyecto de Ley del Derecho Real de Superficie. Presidió la Fundación Plácido Nosiglia durante más de veinte años, teniendo como objetivo fundamental la capacitación política de concejales de su partido, tanto como la capacitación de propietarios de aserraderos, organizando numerosos viajes a países de gran desarrollo foresto-industrial (Finlandia, Suecia, Alemania, Canadá, EE.UU, España, Portugal y Chile) logrando modernización y tecnificación de los aserraderos.