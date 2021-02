El miércoles 17, se recordó el Día del Juego Responsable. Se trata de una fecha establecida internacionalmente para fijar conocimientos acerca de una actividad que desarrollada como corresponde aleja el peligro de su opuesto, el juego patológico. En Misiones, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos se plegó al recordatorio, llevando adelante un concurso, aggiornado al tiempo de pandemia.

La psicóloga Isabel Silveti, a cargo del programa Juego Responsable del IPLyC, explicó a ENFOQUE el concepto: “El juego responsable refiere a una actividad divertida, pero consciente, controlada, siempre midiendo mis posibilidades personales, que se refiere a lo emocional, a lo económico”.

“Desde 2008 se estableció un Día Internacional para la temática, en una convención de la Unesco. Se buscaba hacer foco en la promoción y prevención del juego patológico. Fue la Asociación de Loterías de Europa la que impulsó la iniciativa”, completó.

La profesional indicó que siempre “hay un grupo de la población que no va a poder controlar la situación y pasará al juego patológico, a pesar de que tenga toda la información. Por eso reforzamos la prevención”.

Aclaró que “la información no es la única herramienta que se tiene a la hora de hacer prevención. En el IPLyC se viene trabajando en esto desde 2005”.

“La persona tiene que tener en claro que tiene que jugar para entretenerse, no para ganar dinero. Aunque parezca de sentido común esto, muchos piensan lo contrario. Se confunden entre la posibilidad de ganar dinero y la certeza de hacerlo. Es azar, suerte. Es más seguro que pierdas más de lo que vayas a ganar”, señaló Silveti.

“Debo tener presente siempre que juego para entretenerme, no para ganar dinero. No tomo préstamos. De ahí la importancia de no utilizar una tarjeta de crédito para seguir jugando, porque eso es un préstamo, una financiación. Estipulo un tiempo para jugar y me retiro. Y en lo posible tengo que llevar compañía”, aconsejó la psicóloga.

“Para que desarrolle una adicción el jugador tiene que aumentar el tiempo y la cantidad de dinero. El desarrollo de una adicción toma mucho tiempo, un problema con el juego, mucho menos, unos pocos meses”, diferenció.

Silveti puntualizó que “el juego aumenta en tiempos de crisis económica y personal. Se recomienda que en esos momentos no se utilice el juego”.

Este año, para abordar la temática, el programa que encabeza la profesional lanzó un concurso destinado a mayores de 18 años: “La idea es hacer un balance de lo que la gente sabe de juego responsable. Para participar hay que escribir al WhatsApp 3764683173. Ahí se le hace una pregunta y si responde bien, participa del sorteo que se hace el viernes 26, a las 15, transmitido por las redes del Instituto. Hay distintos premios”.

Por último, Silveti agregó que su equipo trabaja de manera articulada con distintas instituciones, como escuelas, donde antes de la pandemia realizaban charlas para estudiantes, fuerzas de seguridad, empresas, y organismos del Estado, como el Ministerio de Prevención de Adiciones y el de Salud Pública, con los que llevan adelante jornadas y capacitaciones.