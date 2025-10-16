El té misionero sigue ganando protagonismo en el mundo. El Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, junto al INTA y el INTI, avanza en la consolidación de la Indicación Geográfica (IG) “Té Argentino”, una certificación que distingue la calidad, el origen y la trazabilidad del producto elaborado en la provincia.

Durante los últimos días, equipos técnicos realizaron auditorías en cuatro empresas tealera —Valmitrán, Fontana S.A., Martin Bauer Argentina y Las Treinta S.A.— para verificar el cumplimiento de los estándares que permiten utilizar el sello IG. Este proceso fortalece la competitividad del té misionero y abre nuevas oportunidades en los mercados nacionales e internacionales.

“El sello Té Argentino permite distinguir nuestro té en el mundo y garantizar a los consumidores un producto con identidad, origen y valor agregado”, destacó Tatiana Bida, directora general de Yerba Mate y Té del Ministerio del Agro.

Por su parte, Luciana Imbrogno, subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, subrayó que la Indicación Geográfica “es una herramienta estratégica para consolidar la identidad del té argentino, proteger legalmente su nombre y asegurar beneficios económicos a los exportadores”.

Las auditorías estuvieron a cargo del Consejo Asesor de la IG Té Argentino, integrado por representantes del Ministerio, el INTA y el INTI, con la participación técnica de Sandra Molina (INTA) y Eugenio Micucci (INTI). También acompañaron referentes de la Asociación Té Argentino, entre ellos Adriana Yañez y Silvia Marinaro.

Una marca de calidad y origen

Obtenida en diciembre de 2024, la Indicación Geográfica Té Argentino protege legalmente el vínculo del producto con su territorio de origen. Además, otorga ventajas comerciales: los elaboradores certificados pueden acceder a un reintegro adicional del 0,5% sobre el valor de exportación, según el Decreto 1341/16.

El té argentino se distingue por su alto contenido de polifenoles (con propiedades antioxidantes) y por sus atributos sensoriales únicos: color brillante, sabor equilibrado, baja astringencia, dulzor natural y aromas florales y vegetales.

Trabajo conjunto para un sector más competitivo

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, destacó que “el fortalecimiento de la cadena tealera es una política de Estado. El trabajo articulado con los organismos científicos y las empresas demuestra que la producción misionera puede competir en el mundo con innovación, calidad y un fuerte anclaje territorial”.

Las empresas auditadas se suman a las que ya forman parte de la Asociación Té Argentino, entre ellas Akasha Tea, Del Iguazú Infusiones, Hebras Misioneras, Té Kaeriyama, Doña Irma Té Artesanal, Infusiones Jesper, Cooperativa Agrícola Ruiz de Montoya, Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo, Don Basilio, Klimiuk Infusiones y Don Layo S.R.L.

Las verificaciones incluyeron procesos de elaboración, registros de trazabilidad y estándares de calidad exigidos por la IG. Estas acciones aseguran transparencia, fortalecen la confianza en el producto y posicionan al té misionero como un símbolo de calidad con identidad de origen.

Las empresas interesadas en obtener la certificación y utilizar el sello Té Argentino IG pueden comunicarse con la Asociación Té Argentino a través del correo:

📧 asociacionteargentino@gmail.com