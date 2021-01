La Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU) inició este lunes su tercer año consecutivo de clases con el dictado del Curso de Nivelación Universitaria (CNU) para los ingresantes a las cuatro carreras que ofrece: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Tecnicatura universitaria en Instrumentación Quirúrgica, Licenciatura en Administración de Negocios y Tecnicatura universitaria en Desarrollo Agropecuario.

Debido a la pandemia del Covid-19, y en concordancia con las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno Nacional y Provincial, este año el curso de ingreso a la universidad nacional y pública con sede en San Vicente, se realizará íntegramente de forma virtual.

Al respecto, el Secretario General de la UNAU, Dr. Santiago Larrea, destacó que la institución apostó a avanzar con el calendario académico 2021, aún en tiempos de incertidumbre sobre el posible retorno de las clases presenciales a nivel nacional.

“El año pasado la pandemia nos sorprendió a seis días de comenzar las clases y tuvimos que actuar rápidamente para adaptar todo el funcionamiento universitario a la modalidad virtual. Este año ya estamos preparados tanto a nivel del desarrollo de los sistemas informáticos como en términos de capacitación de los docentes, por lo que diseñamos el CNU cien por ciento virtual. Esto nos permite avanzar, y seguir consolidando nuestra máxima meta que es garantizar el acceso a la educación superior de calidad a todos los estudiantes que nos eligen como opción formadora”.

“Independientemente de lo que suceda con el retorno a las clases presenciales en el nivel universitario argentino, nosotros seguiremos adelante con el ciclo lectivo 2021, fortaleciendo la modalidad de enseñanza virtual pero esperanzados y abogando por un retorno a la presencialidad”, agregó el Secretario General.

Las inscripciones para estudiar en la UNAU finalizaron el pasado 20 de enero, luego de tres instancias de inscripciones online que se desarrollaron a lo largo de los meses de octubre y diciembre del 2020, y enero del 2021. En esta oportunidad el número de ingresantes igualó la cifra de inscriptos que la novel universidad cosechó a inicios del año pasado, cuando aún la Emergencia Sanitaria por Covid-19 no había sido declarada en el territorio argentino. “Creemos que no haber disminuido el número de interesados en estudiar en la UNAU, aún en un contexto tan adverso, es una muestra cabal de que durante todo el 2020 supimos adaptarnos para sostener tanto el dictado de clases como el vínculo con nuestros estudiantes. Esto nos presenta como una opción segura ante los ojos de los ingresantes que confían en que independientemente de la situación sanitaria no perderán ni un solo día de clases”, finalizó Larrea.