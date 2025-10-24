En una noche cargada de emoción, banderas y convicción, el Frente Renovador de la Concordia cerró su campaña en la capital misionera con un acto multitudinario encabezado por el exgobernador y candidato a diputado nacional, Oscar Herrera Ahuad. Acompañado por su compañera de fórmula, Micaela Gacek, y rodeado de militantes que colmaron el playón Ramón Ayala del barrio A4, Herrera lanzó un mensaje directo: “El domingo copemos las urnas de votos renovadores”.

“Estuvimos desparramados por toda la provincia estos meses, recorriendo miles de kilómetros como nos gusta: con amor, con afecto, instalando una agenda legislativa para defender los derechos de los misioneros”, expresó Ahuad al abrir su discurso, en medio de aplausos y cánticos.

El candidato destacó la importancia de mantener la unidad y el compromiso militante hasta el último día:

“Acá debe haber miles de fiscales que el domingo van a estar defendiendo los votos renovadores, defendiendo la ilusión de un pueblo. Cada uno de ustedes tiene el corazón renovador que late cada día un poco más, y así tenemos que llegar al 26”.

Con tono firme y apelando a la identidad misionera, Herrera reafirmó los valores del espacio:

“Hoy los misioneros decimos: ‘Acá estamos nosotros’. Tenemos derechos y queremos defender lo que logramos durante todos estos años. Somos gente de afecto, de valores, de compromiso. El valor de la política y del misionerismo está en cada uno de ustedes”.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando dedicó unas palabras a su madre, presente en el acto pese a estar recuperándose de una dolencia.

“La descuidé durante mucho tiempo por la campaña, nos acompañamos con un mensajito. Cayó enferma y me dijo: ‘Hijo, dedicate a lo que tenés que hacer, a cuidar a los miles de misioneros. Yo estoy bien cuidada por la Salud Pública de esta provincia’”.

El mensaje, más allá de lo personal, se leyó como una reivindicación del sistema de salud pública misionero, una de las banderas de la Renovación.

A medida que avanzaba el discurso, la multitud respondía con aplausos y cánticos. Ahuad aprovechó ese clima para hablarle también a los indecisos:

“Probablemente alguien todavía no sepa a quién votar. Entonces decile: votá al que defiende a los misioneros, al que cuida la salud pública y la educación gratuita, a quienes se comprometen con el trabajo, los jubilados y las economías regionales. Votá a quienes nunca se olvidaron de su pueblo.”

Antes de cerrar, el exgobernador agradeció el acompañamiento y pidió redoblar esfuerzos en los últimos días de campaña:

“Llegamos a este tiempo unidos y eso me da fuerza. Este domingo discutimos qué queremos como país y como provincia. Hagamos esta militancia casa por casa, llevemos a votar a quienes creen en este proyecto. Que el 26 sea el día renovador, el día en que llenemos las urnas de esperanza y de votos misioneros.”

El cierre fue una verdadera fiesta política. Con bombos, aplausos y una multitud coreando su nombre, Herrera Ahuad dejó clara la consigna: unidad, trabajo y compromiso hasta el último voto.