El gobernador Hugo Passalacqua participó del operativo «Mirar Mejor» en la Casa de la Cultura de Santo Pipó, donde vecinos de la localidad accedieron a exámenes visuales sin costo. Con esta iniciativa, que surgió para cubrir la demanda de atención oftalmológica en municipios sin especialistas, se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de toda la provincia. En la ocasión, el primer mandatario expresó su satisfacción por la medida, ya que «es un programa que acerca la salud a la gente y es el operativo número once que se realiza».

«Este es un mecanismo sencillo, modesto, pero muy efectivo para pueblos donde no hay atención oftalmológica. Justamente, hay 60 pueblos de la provincia de Misiones que no tienen atención en oftalmología u ópticas», comentó. Sin embargo, valoró que mediante «Mira Mejor», se busca subsanar dicha problemática atendiendo a misioneros y misioneras que no tienen forma de acceder a tales servicios.

«Todo esto es un acercamiento primario a la salud. El operativo se hace en lugares públicos, en municipios, en salas de usos múltiples, pero no importa el lugar, importa el cariño con el cual se hace. Por eso agradezco a toda la gente que trabaja en los operativos, a la gente de los municipios, a la Municipalidad de Santo Pipó, a los oftalmólogos y al IPLyC, que potencia todo esto», agregó.

«El programa superó todas las expectativas»

Mientras, el titular del IPLyC, Héctor Rojas Decut, celebró que el programa ya haya atendido a más de mil pacientes y entregado casi la misma cantidad de anteojos. Resaltó que la iniciativa mejora la calidad de vida, productividad y relaciones sociales de los beneficiarios. «El programa superó todas las expectativas. La recepción de la gente es increíble, es de alto impacto, porque automáticamente se va con una solución, que puede ser mediante un anteojo o una indicación para un tratamiento. Porque cuando un beneficiario sale de la consulta médica, ya obtiene su anteojo, y automáticamente cambia su calidad de vida, lo que le permite mayor productividad en su trabajo, mejorar sus relaciones sociales y entretenerse mejor», aseguró.

Asimismo, mencionó que la propuesta sigue los objetivos marcados por la gestión de Passalacqua y busca atender una necesidad de «60 localidades sin atención permanente en oftalmología». Indicó que eso motivó a su organismo a generar y coordinar este operativo junto a la Sociedad Oftalmológica de Misiones (SOMI). «Entonces, de una manera muy efectiva, realizamos estas acciones de pronta solución para la gente», remarcó.

En tanto, la intendenta de Santo Pipó, Claudia Acuña, celebró que «Mira Mejor» brinde asistencia oftalmológica gratuita mediante un operativo que cubre una necesidad de salud primaria. Informó que se atendieron 133 personas y que han detectado casos «que tal vez necesitan de una operación o un tratamiento para que el paciente pueda llegar a ver mucho mejor». Por eso, agradeció al Gobierno de Misiones «por estar pendiente y pensando siempre en la gente, siempre cerca de la gente, porque yo creo que los hechos dan fe a las palabras».

Por su parte, la presidenta de la SOMI, Nadia Flores, informó que el programa también pone foco en la prevención de enfermedades oculares y que ha permitido atender mayormente a grupos etarios de entre 40 a 50 años, con la necesidad de acceder a anteojos para la lectura además de sus actividades diarias.

Operativos para mejorar la calidad de vida de los misioneros

Desde su lanzamiento el 20 de agosto de este año, «Mirar Mejor» ya ha llegado a once localidades, incluyendo Almafuerte, Cerro Azul, San Javier, y Capioví. A través de estos operativos, los ciudadanos reciben controles de salud visual y, de ser necesario, anteojos gratuitos. Hasta el 22 de octubre, el programa había alcanzado a 846 personas y distribuido 764 pares de anteojos en total, con un promedio de entre 60 y 70 personas atendidas por operativo.

Además, la SOMI colabora con el programa, realiza exámenes exhaustivos y distribuye anteojos a quienes lo necesitan, promoviendo la salud visual en cada localidad visitada. Así, con seis operativos restantes antes de fin de año, el programa «Mirar Mejor» planea llegar a otras comunidades. La próxima cita será en Arroyo del Medio, el miércoles 6 de noviembre.

Vale remarcar que una de las beneficiarias del operativo en Santo Pipó, Zulema, celebró que se puedan atender a «muchas personas que no alcanzan a tener esta posibilidad en sus pueblos y poder recurrir así a una mejor vida». En cambio, otros de los beneficiarios, Pablo Moroni, que sufre de diabetes, agradeció poder acceder a nuevos anteojos y recalcó que es «una alegría inmensa para poder ver mejor y de manera 100% gratuita, sin pagar nada».