La eldoradense Elba Ruiz Díaz (48) se transformó en la ganadora N° 78 del Programa Iplyc Desafío Confort y se mostró “muy contenta, feliz” ante la llegada del equipo de Iplyc Social a su domicilio, donde se realizó la entrega de premios.

La beneficiaria expresó que “es algo que nunca imaginé”. Contó que, al momento de enterarse de la noticia, estaba levantándose y que, en principio no creyó que era verdad “porque hace tres años que me había anotado”, dijo.

Aseguró que los premios “me vienen muy bien. Con el dinero vamos a comprar los materiales para construir una galería. Con esto podemos concretar un proyecto de la familia. habíamos programado hacerlo con el aguinaldo de mi esposo, que trabaja en un aserradero de la zona, pero se puso a pagar cuentas y no alcanzó”.

Respecto a los electrodomésticos, la ama de casa señaló que con la licuadora preparará licuados para sus hijos de 13 y 8 años (tiene tres hijas ya casadas), mientras que la pava eléctrica la reemplazará por la que se había quemado. “Ésta es para reposición, sobre todo para calentar el mate para mi esposo, que se levanta muy temprano”, afirmó la mujer.

Si bien, durante la jornada del sorteo, no había mirado el programa María resaltó que “me encanta porque es de gran ayuda para mucha gente. Por lo general, cuando veía a los ganadores decía, ojalá que algún día nos toque a nosotros. Y así pasó, por lo que agradezco al Iplyc de corazón. A quienes aún no se inscribieron les digo que participen, que no pierdan las esperanzas”.