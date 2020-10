Presentando casi el 90% de expositores residentes en la provincia de Misiones, entre el 19 y el 23 de octubre se realizará en la Argentina la Campaña Nacional contra el Cáncer de Mama “Tómatela a Pecho”, edición virtual 2020, organizada por el Departamento de Responsabilidad Social Institucional de la Federación Farmacéutica de la República Argentina .

Serán cinco charlas gratuitas, que se realizarán a través de plataformas digitales, de 14 a 15. Se hablará de la importancia de la detección precoz, habrá testimonios en primera persona y se explicarán herramientas para afrontar y sobrellevar la enfermedad con una mejor calidad de vida.

El programa previsto por FEFARA es el siguiente:

• Lunes 19: “Cáncer de mama y el estrés psicosocial”, a cargo del doctor Daniel López Rosetti

• Martes 20: “Como ayudar desde la experiencia propia”-Fundación Alas Rosa: Griselda María Nuñez/ Dr. Carlos Esperanza.

• Miércoles 21: “El cáncer desde una óptica nutricional”- Lic. en Nutrición Juliana Jerkovich

• Jueves 22: “Maquillaje terapéutico”- Maquilladora Mónica Acuña

• Viernes 23: “El rol del farmacéutico desde la óptica de DRSI-FEFARA”- Integrantes Dpto. RSI

Detrás de cada nombre de los disertantes hay una historia rica en conocer

El doctor López Rosetti es Jefe del servicio de Medicina del Estrés en el Hospital Central de San Isidro; director del Curso Universitario de Medicina del Estrés, Jefe de la Cátedra de Psicofisiología en la Universidad Maimónides; columnista en medios como Telefé y Radio Mitre, autor de libros como «Historia Clínica», «Emoción y Sentimientos», «Ellas» y «Equilibrio»; y hombre de redes sociales, con 3.5 millones de seguidores entre Facebook e Instagram.

La cara de Alas Rosas

Griselda Núñez es la cara de Alas Rosas, una mujer valiente, que hace ocho años decidió convertir el dolor que le generó tener cáncer de mama en servicio. Pese a lo traumático del momento, tuvo la claridad de mirar hacia adelante y de tender una mano a quienes atravesaban una situación similar. “Soy una resiliente del cáncer de mama. Siempre les digo a las chicas cuando empiezan esto, mírenme a mí”, afirmó la vecina de Puerto Esperanza. La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas.

Más de una vez ha contado su historia: “Cuando me detectaron la enfermedad me encontré muy sola. Hoy está todo como mucho más fácil. Primero me encerré 15 días en mi casa. Pero un día me levanté y me dije que tenía que convertir este dolor tan grande en servicio. La gente tenía que saber qué es lo que puede pasar con el cáncer”.

“Comencé a repartir unas cintitas rosa en los semáforos de Esperanza. Paraba los autos con mi hija y con mi amiga Patricia. Explicábamos qué era la enfermedad y les colocábamos las cintas. Hice un folleto casero y también lo repartí. Así nació Alas Rosas”, una fundación muy conocida en la Zona Norte de Misiones.

“Fue un trabajo muy duro para nosotros, desde abajo. Al año siguiente, ya me había hecho la quimio, y estaba mejor. Entonces decidí hacer algo más grande. Convoqué a mis amigas incondicionales y empezamos a tirar. Hice una tarjetita invitando a las mujeres para que se acercaran. La idea era sostener a las mujeres que atravesaban esto. Yo quería ser el sostén de todas”, agregó.

Una vida dedicada a la ecografía

Otro de los expositores, el doctor Carlos Esperanza, es director médico y gerente del Instituto Gema de Posadas, en el cual se desempeña como ecografista desde 1979. Tiene posgrados en Ecografía en el Departamento de Obstetricia y Ginecología en el Hospital San Carlos, de Madrid, España; y en Medicina Fetal, Universidad Austral. Además, es médico certificado por The Fetal Medicine Foundation.

El poder de los alimentos

La nutricionista Juliana Jerkovich es egresada de la Fundación Héctor A. Barceló Sede Santo Tomé. Atiende en el hospital y en CIC de Puerto Esperanza para abordar distintas patologías. Apunta al correcto uso de los alimentos, al cuidado de la cocina y al mayor aprovechamiento nutricional.

Amor al maquillaje

La maquilladora Mónica Acuña también es integrante de la Cooperativa Productora de la Tierra, de Puerto Esperanza. Se inició en el trabajo del make up comercial a fines de la década del 90’ y principios del 2000.

“Viví en Buenos Aires 22 a 25 años aproximadamente, y ahí fue donde arranqué con el tema de maquillaje, pero en la parte más comercial, con líneas de cosmética, y me fui capacitando para luego ir descubriendo qué fue lo que me iba gustando más dentro de eso”, contó en una entrevista publicada por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones.

“Viviendo acá ya hice siete producciones audiovisuales, o sea que la mayor cantidad de películas y series de televisión las hice acá en Misiones”, comentó.

Mónica confió que “cuando tomé la decisión de venir fue por una cuestión de calidad de vida claramente. Ahora tengo una hija misionera Esta provincia me sorprendió muy gratamente, sinceramente no pensé que se me iban a abrir tantas puertas”.

El siguiente es el link para ingresar al formulario de inscripción para las charlas

https://www.emailmeform.com/builder/form/cBR26t5505cw