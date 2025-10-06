Graciela Do Reis (30), de Posadas, es la ganadora 125 de IPLyC Desafío Confort. Se enteró del premio a través de un compañero de trabajo y se puso “muy feliz”. Entusiasmada, contó que el dinero será utilizado para la compra de materiales de construcción ya que hace unos meses comenzaron la edificación de una casa de material en el barrio “Alberto Fernández”.

Se había anotado durante un operativo que se hizo en 2023 en la escuela del barrio San Isidro.

Madre de dos hijos y uno en camino, animó a las amas de casa “que se animen a participar” porque “todo llega a su tiempo, como me pasó a mí, que estoy muy agradecida con el premio y voy a poder cumplir el sueño de avanzar con la construcción de nuestra casa”.