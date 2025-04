Mirar Mejor sumó un nuevo destino a su recorrido semanal que acerca servicios oftalmológicos integrales a distintos municipios misioneros. Este miércoles, fue el turno de Itacaruaré, donde el programa atendió a más de 60 vecinos de la zona.

En esta ocasión, gran parte de los pacientes advirtió inconvenientes para ver de lejos, una dificultad que impide el desarrollo de actividades laborales o de ocio, explicaron.

“Ángel Parayba, vecino de la zona, contó que «por primera vez me hago un control de la vista, porque cuesta conseguir turnos. De acá me dieron un diagnóstico y anteojos para ver de cerca. Una solución inmediata para algo que necesitaba».

En tanto, Juana Pereira, indicó que desde hace meses sentía molestias en la vista «me cansaba cuando miraba tele o estaba con el celular; ahora ya no, me probé el anteojo recetado y automáticamente sentí que la vista se me relajó. Con esto me cambia la vida, porque esas molestias ya no van a estar más».

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, precisó: “Seguimos llevando salud a cada municipio de Misiones, con una propuesta que brinda a cada vecino una solución inmediata, con un diagnóstico preciso y con anteojos que cambian la vida, porque entendemos que mirar mejor es vivir mejor”.

Desde agosto, ya son 28 los municipios que accedieron a esta propuesta de Gobernación, coordinada por el IPLyC y de trabajo en conjunto con la Sociedad Oftalmológica de Misiones (SOMI). El primer operativo de mayo se hará el miércoles 7 en la comuna de Mojón Grande.