El recorrido de Mirar Mejor continúa y este miércoles fue el turno de Colonia Polana, donde más de 60 vecinos de la zona accedieron a una atención oftalmológica integral, de la mano de un profesional.

Las consultas sobre el estado de la salud visual marcó la jornada de la visita de este programa de Gobernación y coordinado por el IPLyC. Muchos de los pacientes que participaron de esta propuesta aseguraron que por primera vez percibieron un control de la vista.

En esta ocasión, una de las oftalmologas de la Sociedad Oftalmológica de Misiones (SOMI) que participó de este operativo comentó que en varios de los pacientes se detectaron casos de presbicia, que es la pérdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos.

Ramona Valdés, una de las pacientes, comentó que “desde hace tiempo que necesito unos anteojos porque en los últimos dos años sentí que progresivamente iba perdiendo la visión y cada vez más me costaba ver de cerca”. Entonces “cuando me enteré que venía este programa, consulté, me dieron un diagnóstico y una atención muy detallista, con recomendaciones para cuidar mi vista y con anteojos que me permitirán seguir trabajando”, dijo.

Por su parte, otro de los vecinos que participó de la jornada expresó que “ es la primera vez que vengo a una consulta oftalmológica y la atención fue muy buena; y lo más importante, me voy con anteojos y la mejora es inmediata”.

Al respecto, el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, aseveró que “Mirar Mejor es un programa de alto impacto porque automáticamente el vecino se va con una solución, como pueden ser los anteojos, con consultas médicas que sin dudas cambian la calidad de vida de cada uno de ellos y que permite, por ejemplo, una mayor productividad en el trabajo o volver a realizar actividades que muchas veces son postergadas porque no hay una buena salud visual”.

De esta manera, entre finales de febrero y lo que va de marzo ya son más de 300 vecinos en cinco municipios tuvieron acceso a Mirar Mejor que focaliza la atención en el cuidado de la vista sin costo alguno y más de 250 los anteojos que se entregaron a los pacientes. Y en siete meses de vigencia, este programa transformó la vida de más de 1800 misioneros.

El próximo jueves 3, la iniciativa llegará a la comuna de General Alvear.