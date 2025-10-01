A partir del jueves 2 de octubre de 2025, los habitantes de Posadas y Bernardo de Irigoyen podrán disfrutar de los beneficios de la Zona Franca, replicando el exitoso modelo de Puerto Iguazú. Esto significa que se podrán instalar tiendas libres de impuestos en áreas delimitadas de estas ciudades, permitiendo a los residentes y turistas acceder a productos importados a precios más competitivos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1449/2025 del Ministerio de Economía de la Nación, firmada por el ministro Luis Caputo. Esta expansión busca equilibrar las condiciones comerciales con los países vecinos, como Brasil y Paraguay, donde existen regímenes aduaneros especiales que favorecen la venta de productos importados sin gravámenes.

El nuevo Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Zona Franca de Misiones establece que las tiendas libres de impuestos estarán destinadas a turistas, tanto argentinos como extranjeros, y deberán operar bajo control aduanero. Se aclara que las compras deberán ser de mercadería en cantidades que no hagan presumir una finalidad comercial.

Esta iniciativa busca fortalecer la economía regional, atraer más turistas y generar oportunidades para los comercios locales. Para los misioneros que cruzan a diario la frontera, esto significa más opciones de compra y precios más atractivos sin tener que salir del país.