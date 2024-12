Tal como adelantó el Gobierno a mitad de noviembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elevó a U$S 3.000 el monto para las compras del exterior por medio de Prestadores de Servicios Postales (PSP) y Courier. Los primeros U$S 400 no pagarán aranceles.

El organismo -ex AFIP- publicó la resolución 5608 en el Boletín Oficial que habilita las modificaciones. “Esta medida responde a la necesidad de facilitar y agilizar el comercio exterior, adaptando las normativas a las demandas actuales del sector”, informaron.

Compras en el exterior: hasta U$S 400 no pagarán aranceles

Además de elevar el monto desde u$s1.000 a u$s3.000, se permite importar bienes por hasta U$S 400 sin pagar aranceles. “En estos casos, los productos solo abonarán IVA”, informaron.

“Este cambio busca promover un entorno más dinámico y accesible para las operaciones comerciales, tanto con fines comerciales como personales”, explicaron desde el organismo que lidera Florencia Misrahi, el cual se encarga de supervisar y coordinar operaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El anuncio acompaña las diversas modificaciones normativas impulsadas por la actual gestión para unificar y actualizar las disposiciones existentes sobre la importación y exportación simplificada de mercaderías. “La normativa que se publicará mañana en el Boletín Oficial, deroga más de 15 reglamentaciones anteriores”, indicaron el domingo.

En caso de que se incumplan las respectivas normativas, ARCA adelantó que se estableció un “marco sancionatorio claro” para abordar tales hechos por parte de los PSP/Courier en el ejercicio de sus actividades. “Esta medida es fundamental para mantener la integridad y el orden en las operaciones aduaneras”, remarcaron.

Paso a paso, cómo registrar el proceso de importación en ARCA

Luego de efectuar la compra hay que ingresar en la página de ARCA.

Ir a la sección de “Envíos Postales Internacionales” para declarar la recepción de la mercadería.

Si en los próximos 30 días corridos de recibir la mercadería no se hace el registro, la persona no podrá volver a usar este beneficio.

El trámite puede ser en nombre de una persona humana como jurídica. Se necesita tener acceso a un medio de pago habilitado para comprar en el exterior. Se requiere tener CUIT y la clave fiscal con nivel de seguridad.

Fuente: Ámbito