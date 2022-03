La Cámara de Diputados de la Nación inició este lunes en un plenario de comisiones el acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de cerca de U$D 45.000 millones que tomó la administración de Mauricio Macri en el último año de su gobierno.

El proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández al Congreso, busca evitar entrar en una cesación de pagos con el FMI (es decir en default), y a la vez establece ciertas pautas económicas y financieras que permitirán a la Argentina crecer durante los próximos diez años.

La norma impulsada por el Presidente presenta resistencia en algunos legisladores de la bancada del Frente de Todos (FdT), al tiempo que también divide las aguas en el bloque de Juntos por el Cambio (JxC), donde (en especial) los legisladores del PRO se niegan a apoyar con su voto esta ley.

En este contexto, ENFOQUE consultó a diputados nacionales por Misiones para conocer su posición sobre el proyecto y clarificar así la manera en la que votarán en el recinto una vez obtenido el dictamen en el plenario de comisiones.

“Necesitamos este acuerdo con el FMI”

“Cuando el presidente Alberto Fernández dijo que la Argentina llegaba a un acuerdo con el FMI, nuestro Gobernador (Oscar Herrera Ahuad) fue uno de los primeros que celebró este acuerdo, porque dejaba al país en un contexto internacional bien posicionado. Argentina no vive en una isla ni es un satélite, entonces necesita llegar al acuerdo menos malo como lo expresó el Presidente”, apuntó el diputado nacional del Frente Renovador de la Concordia (FRC), Diego Sartori.

Diego Sartori.

El misionero, que integra además junto a su comprovinciano, el obereño Carlos Fernández, el interbloque ‘Provincias Unidas’, con representantes de Río Negro y Neuquén, observó que “no es un detalle menor que Argentina le deba al FMI, por lo que como país necesitamos acordar y no entrar en cesación de pagos con el organismo internacional”.

Sartori fue contundente respecto a la posición que él y el diputado Carlos Fernández van a tomar sobre el proyecto del Poder Ejecutivo y afirmó que “desde nuestro bloque vamos a hacer lo que hacemos siempre y lo que creemos que le viene bien a los argentinos: vamos apoyar. Pero también en ese apoyo está el reclamo nuestro para Misiones. Estamos más allá de la grieta”.

“Si hay una verdadera conciencia del motivo por el cual estamos sentados como diputados en la Cámara, el proyecto de ley se tiene que discutir, abordar y lo que no se está de acuerdo se tiene que plasmar, pero el acuerdo debe salir porque Argentina debe quedar bien posicionada, inclusive en este difícil momento que vive el mundo con la guerra en Ucrania, para que seamos mirados como uno de los países confiables”, enfatizó el legislador.

“Tenemos que discutir y llegar a un punto de acuerdo que respalde el acuerdo del Poder Ejecutivo Nacional con el FMI, de manera que la Argentina sea previsible en los próximos años”, remató.

“No vamos a votar cualquier cosa”

La diputada nacional de la bancada de JxC en la Cámara, pero que en la provincia integra las filas del partido ‘Activar Misiones’, Florencia Klipauka, también expresó su posición en torno al acuerdo con el FMI y en este sentido dijo que el mismo “requiere de una gran responsabilidad”.

Florencia Klipauka.

“Después de muchas idas y vueltas, recibimos el proyecto con los anexos. Desde Juntos por el Cambio siempre fuimos muy claros: creemos que sería muy perjudicial para la Argentina entrar en default, por lo que comprendemos la gravedad de la situación y el rol que tenemos como oposición”, expresó la diputada, a la vez que aclaró que “esto no implica que vayamos a votar cualquier cosa. Nosotros no vamos a avalar una suba de impuestos, lo dijimos en la campaña y lo sostenemos ahora. Es importante que en el debate en el recinto se expresen las posiciones de cada bloque con claridad”.

Klipauka indicó que “el oficialismo es siempre quien define la política económica de un gobierno y quien tiene la responsabilidad de aprobar las reformas que considere necesarias para implementar esa política. La oposición debe estar a la altura para tratar el tema, pensando siempre en qué es lo mejor para que nuestro país genere trabajo de calidad y vuelva a crecer de manera sostenida”, reflexionó.

“Voy a acompañar, pero quiero se investigue donde fue la deuda”

El legislador nacional por el Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor Bárbaro, que en Diputados forma parte del bloque del FdT, manifestó que “más allá de que ningún acuerdo con el FMI es bueno, indudablemente vamos a acompañar la sanción de la ley, pero quiero que también se investigue donde fue a parar esa deuda”, reclamó.

Héctor Bárbaro.

Bárbaro cuestionó a los diputados nacionales de JxC que ocuparon roles importantes dentro del gobierno del entonces presidente Mauricio Macri y que en la apertura de sesiones del año el 1° de marzo se retiraron del reciento en el momento que el presidente Alberto Fernández daba su discurso ante el Congreso.

“Hoy estamos discutiendo este acuerdo con el FMI porque la administración de Macri tomó una bola de deuda y veo que el macrismo no se hace responsable de esa deuda. Cuando el Presidente habló el 1° de marzo en la Cámara de Senadores dijo acá hubo un Presidente que pidió más de U$S 44 mil millones y no cumplieron con ninguno de los requisitos para tomar esa deuda y así y todo no admiten, no se hacen cargo”, disparó.

Y remarcó que “el jueves vamos a tener una sesión porque en su momento el macrismo tomó una deuda que fue un recurso que se le mandó desde el FMI para que Macri gane la elección. Voy a acompañar el acuerdo, pero quiero que se investigue donde fue esa deuda”, insistió.

“No vamos a dejar que la Argentina caiga en default”

El diputado nacional de JxC y referente del radicalismo en Misiones, Martín Arjol, expresó de manera clara y precisa que el bloque de Juntos por el Cambio en Diputados va a garantizar el quórum, aunque expresó su rechazo al Artículo 2 del proyecto.

Martín Arjol.

«Vamos a acompañar el Artículo 1. Ahora con respecto al Artículo 2 que es el memorándum de políticas económicas y financieras y el de técnico entendimiento, ahí hay una cuestión, porque nosotros como Congreso no definimos la política monetaria y económica del Gobierno nacional, eso lo define el mismo Gobierno. Entonces con respecto a ese artículo tenemos ciertas objeciones institucionales. Eso (política) sería propia de un sistema parlamentario, no de un sistema presidencialista como tenemos nosotros», observó el legislador sobre el Artículo 2.

No obstante, marcó que «lo que nosotros no vamos a hacer, es hacer lo que está haciendo por ejemplo el kirchnerismo o La Cámpora. El problema de definición lo tienen ellos. No nosotros. Nosotros vamos a dar el quórum, vamos a hacer que esta ley se trate, pero tenemos esta objeción con respecto a cierto artículo. Todavía no hay una estrategia parlamentaria que se va a llevar adelante, si nos vamos a abstener, si vamos a acompañar, pero claramente lo que no vamos a dejar es que la Argentina caiga en default», enfatizó.

En líneas generales, Arjol indicó «el acuerdo es malo, y lo dijo el propio ministro Martín Guzmán, primero porque posterga los pagos. Lo que se hace es patear la pelota para adelante, pero no estamos resolviendo la cuestión de fondo».

«El artículo 2 en los entendimientos, los anexos, dice que aumenta el gasto público y hay un punto que es fundamental y se siente que nosotros no podemos acompañar ese artículo. En el acuerdo económico se establece aumento de la carga impositiva y el sector privado no soporta más aumentos. Además, en mi caso hubo un compromiso público en la campaña, donde dejé claro que no íbamos a votar ninguna ley que implique aumentos impositivos para el sector privado», recordó.