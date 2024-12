Los jubilados y pensionados del sistema nacional a cargo de la Anses comienzan a cobrar hoy, 9 de diciembre, sus ingresos correspondientes a este último mes de 2024. El calendario de pagos se extenderá hasta el lunes 23. De esta manera, todos deberán tener a disposición sus ingresos en el día previo al de la Nochebuena. Los pagos incluyen la segunda cuota del aguinaldo, que alcanza a la totalidad de los prestatarios, y el bono o refuerzo de hasta $70.000, que esta vez perciben quienes tengan un ingreso de hasta $329.598,76.

Los haberes previsionales del actual mes tienen incorporado un aumento de 2,69%, porque ese fue el índice de inflación de octubre, según informó en su momento el Indec. Así, y según oficializó la Anses mediante la resolución 1122, el haber mínimo es de $259.598,76 y el máximo de $1.746.853,91. Ambas cifras son en bruto; una vez descontado el aporte al PAMI los montos netos son de $251.811 y $1.649.831 en cada caso.

Para quienes cobran solo un haber que sea equivalente al mínimo se sumará el refuerzo de $70.000, sobre el cual no se hace ningún descuento y que queda al margen del cálculo del aguinaldo. Y para los titulares de una prestación de un monto no mayor a la suma del ingreso básico más ese bono (es decir, un ingreso menor de $329.598,76), se agrega un adicional del importe que resulte necesario para completar esa cifra. Por ejemplo, si el haber bruto es de $310.000, habrá un extra de $19.598,76.

Por tratarse del último mes del año se agrega además el aguinaldo, calculado sobre los haberes ya reajustados en un 2,69%. Por tanto, el ingreso total para quienes tienen una prestación equivalente a la mínima será de $459.398 (bruto) o de $447.716 (neto). Para las jubilaciones sin bono, el monto a cobrar en concepto de aguinaldo será equivalente al 50% del haber de diciembre.

Suba acumulada

En todo 2024, los haberes previsionales (sin considerar el refuerzo, que está congelado desde marzo) acumulan un incremento nominal de 145,6%, un índice superior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, según se estima, se ubicará en alrededor de 120%.

Esos ingresos, que son los cobrados por cerca de 3 millones de jubilados y pensionados -la mitad de quienes están en el sistema contributivo de la Anses-, tendrán en diciembre un poder adquisitivo aproximadamente un 11,5% mayor al que tenían en diciembre de 2023, si la comparación se hace teniendo en cuenta la variación de los precios medidos por el Indec (que no necesariamente coincide, claro, con la evolución de los precios de lo que se consume en el hogar, sobre todo considerando que hubo cambios en el peso que diferentes ítems tienen en el gasto total).

En el caso del ingreso conformado por la prestación mínima más el bono, el aumento acumulado será de 105,1%. El refuerzo está congelado desde marzo de este año en $70.000, y en todo el año tuvo solo un reajuste de 27,3%, frente a la inflación que sería cercana a 120%. Para este grupo hay una pérdida de poder adquisitivo que, este mes y en relación con diciembre de 2023, sería de 6,8% aproximadamente.

Según la estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social, en septiembre hubo 2,973 millones de jubilados y pensionados que percibieron el monto equivalente al haber mínimo más el bono. Además de alcanzar a ese grupo, el refuerzo es cobrado por quienes tienen pensiones no contributivas. Según el informe que presentó recientemente en el Congreso el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, en los primeros nueve meses de este año el plus llegó mensualmente a un número de entre 4,9 y 5,1 millones de beneficiarios.

El límite de ingresos para acceder al bono es por persona y no por beneficio. Por lo tanto, no lo perciben quienes tienen dos prestaciones (aunque ambas sean del importe mínimo). El pago extra sí alcanza a quienes perciben prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que en diciembre será de $207.679,01 y que, con el bono, llegará a $277.679,01).

Poder adquisitivo, con caídas que se arrastran

En cuanto al poder adquisitivo, este año ocurrió algo inverso a lo sucedido entre 2020 y 2023, en lo que se refiere a cómo les fue a los bolsillos en términos reales. En el mencionado período de cuatro años previos al actual todos perdieron frente a la inflación, pero les fue peor a los jubilados con haberes superiores al mínimo.

Esto se debe a dos razones. Una es que en el primer año de ese lapso hubo aumentos discrecionales y diferentes según el nivel del ingreso; la otra es que la política del pago de bonos, iniciada en 2022, nunca contempló a la totalidad de los jubilados, pese a que implicó un reconocimiento de las pérdidas de poder de compra que afectaron a todos, sin excepción.

Entre septiembre de 2017 y diciembre de 2023, el valor real de las prestaciones se redujo entre un 26,2% (en el caso del ingreso mínimo) y un 55,4% (en el caso de los haberes más altos). Entre enero de 2020 y diciembre de 2023 las caídas fueron de entre 32,4% y 44,6%. Y solo en 2023, quienes perciben el haber mínimo más el bono vieron una reducción de su poder de compra de 14,2%, mientras que los que perciben los montos más altos del sistema tuvieron una pérdida de 37,4%, y en los ingresos medios la caída fue de alrededor de un tercio.

El calendario de pagos completo

Las prestaciones previsionales de diciembre serán abonadas en las siguientes fechas:

Jubilaciones y pensiones de hasta el haber mínimo

• DNI terminados en 0: lunes 9 de diciembre

• DNI terminados en 1: martes 10 de diciembre

• DNI terminados en 2: miércoles 11 de diciembre

• DNI terminados en 3: miércoles 11 de diciembre

• DNI terminados en 4: jueves 12 de diciembre

• DNI terminados en 5: jueves 12 de diciembre

• DNI terminados en 6: viernes 13 de diciembre

• DNI terminados en 7: viernes 13 de diciembre

• DNI terminados en 8: lunes 16 de diciembre

• DNI terminados en 9: lunes 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones mayores al haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: martes 17 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: miércoles 18 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: jueves 19 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: viernes 20 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: lunes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de diciembre

• DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de diciembre

• DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de diciembre

• DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de diciembre

• DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de diciembre

Fuente: La Nación