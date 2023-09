Tras la apertura de la 43ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante, cientos de turistas se convocaron este jueves en el Parque de las Naciones para disfrutar con todos los sentidos de la gran diversidad cultural que caracteriza a nuestra provincia. El gobernador Oscar Herrera Ahuad asistió a la primera velada que estuvo marcada por una variada grilla de artistas locales, provinciales y nacionales. Junto a autoridades locales y provinciales, acompañó el corte de cintas inaugural, recorrió parte del Parque de las Naciones, y disfrutó los primeros cuadros de los ballets de las colectividades.

«En un mundo globalizado, en un mundo hiperconectado, vivir esta realidad, esta realidad humana que se vive acá en Oberá, en el Parque de las Naciones, es fundamental. Sobre todo, para que se siga sosteniendo con este mismo brillo que tuvo en anteriores ediciones y que se fortalece cada vez más», declaró.

Asimismo, definió al evento como «la fiesta más importante que tiene nuestro país, esta es la fiesta más importante de todas las fiestas nacionales que tiene la Argentina. Es fundamental entender que está en el corazón y en el afecto de todos, sin diferencias y eso creo que nos hace distintos, eso nos fortalece». Dio cuenta que, en un mundo atravesado por las tecnologías, «lo único que no se pudo reemplazar es lo que se vive hoy acá en Oberá, que es el sentimiento, el cariño, el afecto, es la vida en comunidad, es la vida social. Por sobre todas las cosas esto de compartir».

Agregó que, en este encuentro de culturas, «la comunidad obereña nos demuestra a los misioneros y al mundo que hay también un mundo diferente, que hay una sociedad diferente que ama los valores de la vida. Es una sociedad que agradece el esfuerzo de nuestros inmigrantes y, a diferencia de otras comunidades del mundo, los recibe con los brazos abiertos y se siente feliz y orgullosa de sus inmigrantes».

Sostuvo Herrera Ahuad que en Oberá nunca les tuvieron miedo a los inmigrantes. «Siempre lo recibieron con los brazos abiertos, con el corazón palpitando y con el afecto y el cariño que se tiene en una sociedad que vive como tal, que comparte y que sigue manteniendo esas raíces firmes y profundas de una sociedad unida. Por eso vengo a alentarlos a seguir por este camino», agregó.

Hacia al final, comentó que la política devuelve el cariño de la gente con obras, se devuelve con cosas materiales. «Y muchas veces las cosas materiales no abundan. Hay que ser muy quirúrgico para saber dónde destinar los recursos. Por eso me siento muy feliz de que los recursos estén en este lugar, donde buscamos seguir conservando nuestra tradición y nuestro ejemplo hacia la Argentina y al mundo. No tengo dudas de que esta edición será un gran éxito».

La Hora Azul y el apoyo del Gobierno provincial

A su turno, la presidenta de la Federación de Colectividades, Marta Wieremiey de Motta, señaló el esfuerzo y dedicación de la Comisión Organizadora, así como las mejoras realizadas en el parque para el disfrute de los visitantes. Remarcó el apoyo del Gobierno provincial y municipal, así como la participación de 168 conjuntos de empresas y emprendedores locales. «Hemos tenido la suerte de contar con un Gobierno provincial que nos ha escuchado, nos ha atendido y nos ha acompañado todo el año en todas y en cada una de las cuestiones que hemos requerido».

Además, dio cuenta de la implementación de la ‘Hora Azul’, y explicó que se reducirán los sonidos y algunas luces de las colectividades durante un tiempo determinado con el fin de colaborar con las personas que tienen sensibilidad a los estímulos sensoriales. También comentó que algunas colectividades contarán con un menú amigable con comidas básicas y sencillas para quienes tengan sensibilidad a ciertas texturas, sabores y aromas. Destacó acciones de capacitación y mejoras en la señalética para mejorar la accesibilidad al predio y enfatizó que todas estas medidas fueron posibles gracias al apoyo de la gestión de Gobierno.

«El Parque de las Naciones no es más que el fiel reflejo del legado de inmigrantes con sus casas típicas de cada nacionalidad, con un gran número de personas trabajando constantemente con alegría, en concordia y amistad, con un objetivo único, común, recibirlos con los brazos abiertos a todos en la Fiesta Nacional de Inmigrantes», finalizó.