El Gobierno Nacional consiguió una medida cautelar para frenar la difusión de nuevos audios relacionados con la supuesta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el circuito de distribución de medicamentos. Puntualmente, el fallo del juez Patricio Alejandro Maraniello ordena el «cese de la difusión» de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación. «Se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión», manifestó este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X.

Anteriormente, el Gobierno denunció ante la Justicia Federal “una operación de inteligencia ilegal”. «El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido», escribió Adorni en sus redes sociales.

Tras el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, se filtraron otros de Karina Milei. «No podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos. En verdad, acá no tienen que estar las 24 horas. Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada», se la oye decir a la hermana del mandatario. Si bien allí no se hace mención a las coimas en la Andis, el Gobierno está preocupado ante la posibilidad de que existan más audios.

La demanda fue presentada por el abogado Fernando Soto, del Ministerio de Seguridad Nacional, y cayó en el Juzgado Federal Nº12 subrogado por el juez Julián Ercolini y cuyo fiscal es Carlos Stornelli. En la misma se solicita una medida cautelar para frenar la publicación de nuevos audios. El propio presidente Javier Milei citó el tuit de Adorni: «Operación de inteligencia ilegal», escribió, en mayúsculas, el jefe de Estado.

Patricia Bullrich pide allanar a los periodistas que publicaron los audios

Desde el Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, pidieron allanar a los periodistas Mauro Federico y Fabián Doman del programa Data Clave, al que tildan de «kirchnerista», por publicar los audios de Spagnuolo y Karina Milei. Lo mismo para Jorge Rial, que difundió algunos audios en su programa radial Argenzuela.

«Las conductas ilícitas objeto de esta presentación forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional», dice una parte de la demanda, en la que nuevamente se asegura que el objetivo es «desestabilizar los principales indicadores de la política económica para influenciar en el proceso electoral», un discurso que el Gobierno utiliza ante cualquier crítica o proyecto opositor en el Congreso.

El Gobierno argumenta que la publicación de los audios viola la Ley de Inteligencia Nacional, pero la Constitución Nacional protege el secreto de las fuentes de un periodista, siendo este uno de los pilares del oficio. «No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística», reza el artículo 43 de la Carta Magna.

El fallo que prohíbe la publicación de los audios de Karina Milei

El mencionado juez Patricio Alejandro Maraniello resolvió decretar la medida cautelar solicitada por el Gobierno para frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei a través de cualquier medio de comunicación.

El titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar parcialmente a la cautelar y frenó la difusión de los audios. El juez remarcó que ello no implica una censura previa, en tanto se busca proteger «la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos» que surgiría de los audios.

El magistrado ordenó «solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei. Se dispuso librar oficio al ENACOM para que notifique a todos los medios de comunicación.

Fuente: Canal 12