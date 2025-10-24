En Posadas, los clubes náuticos que operan en la bahía El Brete mantienen la expectativa ante las definiciones que deberá brindar la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) sobre el uso de los terrenos costeros.

Aunque la EBY había anunciado en octubre la relocalización de algunas instituciones, hasta el momento los clubes no han recibido notificaciones oficiales que aclaren cuándo, cómo o dónde se concretaría cualquier traslado. Esta incertidumbre mantiene en vilo a las entidades y a sus socios, que utilizan la bahía para actividades deportivas y recreativas.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, intervino públicamente y recordó que la Ley I‑158 establece que los terrenos costeros que no sean necesarios para la represa deben mantenerse de uso público. Desde el Gobierno provincial se instó a la EBY a avanzar con transparencia y diálogo antes de tomar cualquier decisión que afecte a las instituciones y a la comunidad.

Los clubes afectados destacan su rol social y deportivo: el Club Náutico León Seró, por ejemplo, cuenta con alrededor de 500 socios activos y ofrece actividades como vela, windsurf, canotaje y natación. Las demás entidades también cumplen funciones similares, promoviendo deportes náuticos y el aprovechamiento de la costa como espacio público.

Mientras esperan definiciones concretas, los clubes mantienen reuniones internas y contacto con autoridades provinciales para asegurar la continuidad de sus actividades sin afectar la seguridad jurídica de sus instalaciones ni los derechos de los socios. La expectativa es que la EBY presente un plan definitivo que contemple alternativas viables para todas las instituciones involucradas.