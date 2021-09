El legislador nacional Maurice Closs se presentó a cumplir con su deber cívico en la localidad de Aristóbulo del Valle pasado el mediodía del domingo, tras emitir su voto brindó declaraciones a la prensa y dijo “que todo evento democrático donde permita expresar la voluntad de la gente para elegir quien nos represente es sano”

En la misma línea continuó “en mi caso particular soy bastante crítico al sistema de las PASO, básicamente por dos razones, primero porque obliga a competir a quienes no compitan, lo ideal sería un sistema PAS, para los que compiten, no así para los que no compiten, espero que próximo año podamos discutir proyectos presentados referentes a esta cuestión, garantizando las elecciones internas”, “personalmente creo que en estas paso particularmente no marca ninguna tendencia para noviembre”.

Para finalizar el senador habló sobre la economía y la pandemia “al país lo veo saliendo de dos crisis muy complicadas, la económica y la sanitaria”, “aun con muchos problemas estructurales graves los cuales por ahí a nación los perjudica pero a la provincia de Misiones en particular les beneficia por la cantidad de dinero que circula aquí, pero estoy con muchas esperanzas que en el próximo año todo estará mejor.