Claudia Gauto (55) es presidenta del Parque del Conocimiento y se postula como precandidata a diputada nacional por el Frente Renovador de la Concordia (FRC) para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.

La multifacética funcionaria se graduó de abogada en la Universidad Nacional del Nordeste, está casada hace 25 años y tiene dos hijos adolescentes.

En el ámbito de la actividad pública forma parte desde la hora cero de la conformación del Frente Renovador de la Concordia, siendo actualmente apoderada del Frente y del Partido de la Concordia Social desde el año 2005.

En su paso por la gestión pública fue Subsecretaria de Tierras, Ministra de Gobierno, Ministra de Trabajo y Diputada Provincial (por un solo período). Además de desempeñarse en la actualidad -desde hace tres años- como presidente del Parque del Conocimiento y ser también miembro titular en el Consejo de la Magistratura de Misiones, en representación del Gobierno provincial.

El desafío de Claudia Gauto ahora es llegar al Congreso de la Nación, junto al intendente de Oberá, Carlos Fernández, y al concejal y expresidente del Concejo Deliberante de Posadas, Fernando Meza.

En una entrevista con ENFOQUE la precandidata por la Renovación nos contó los motivos que la llevaron a aceptar esta nueva propuesta y el mandato del Gobierno provincial que llevará a la Cámara Baja del Congreso.

¿Qué la llevó a aceptar este desafío de ir por una banca en el Congreso de la Nación?

Tiene que ver con que creo que es el momento justo como para hacer valer, y que resulte de utilidad para la gestión, esta experiencia política y de gestión que fui forjando en el paso por los diferentes espacios que transite.

Para mi es honor ser hoy precandidata porque creo que todos los militantes de la Renovación, yo me considero una militante más, estamos en condiciones de integrar la lista, por el compromiso que tenemos y por la visión de provincia que todos compartimos. Así que entre tantas personas, que lo elijan a uno es un honor y un poco poner al servicio de la banca, que será en realidad en beneficio de Misiones, este conocimiento, esta experiencia, este expertiz.

¿Cuál es la agenda (o mandato del Gobernador) que llevarán al Congreso?

Planteo una doble agenda, una política y una parlamentaria, porque justamente lo que aprendí en la Cámara de Diputados de Misiones es que a veces hay diputados que pueden terminar su mandato de cuatro años sin sancionar ninguna ley, y la verdad que la actividad legislativa tiene varias dimensiones, por eso hablo de la agenda política y parlamentaria.

La agenda parlamentaria claramente es apoyar todas las iniciativas legislativas del bloque que fuere, del espacio que fuere, porque esto también hay que aprender en la dinámica legislativa, no sólo las de tu bloque son las mejores ideas, hay muchos que te aportan y uno puede aportar también a proyectos en trámites.

La agenda legislativa va a ser eso, apuntar a apoyar todo lo que beneficie a la provincia de Misiones, lo que beneficie a las economías regionales, y como principal tarea específica, que desde la conformación del Frente nos han pedido, es trabajar en todo aquello que implique la resolución de las asimetrías económicas que tiene Misiones con el resto del país y con Brasil y con Paraguay, como herramienta generadora de empleos, porque no es la asimetría en sí, sino como algo a resolver para potenciar la generación de trabajo.

Vamos también con el objetivo de reavivar el debate de la zona especial aduanera, vetada por el Gobierno nacional, que fue una iniciativa política, un trabajo técnico de los equipos del Gobierno de Misiones, al que luego se sumaron otros espacios y otras provincias.

En cuanto a la agenda política, como bloque del Frente Renovador, como bloque misionerista, pretendemos ser la fortaleza política de la gestión. Cuando hablábamos de los distintos espacios que me tocó transitar, eso también te da conocimiento y saberes de cuáles son las cosas que se pueden gestionar y creo que en esta coparticipación mezquina que Misiones recibe, es obligación de la Nación compensarnos. No solo con la resolución de asimetrías, sino también fortaleciendo las distintas políticas públicas que se vienen llevando adelante con recursos propios. Eso lo que vamos a demandar a la Nación, transformándonos en esta herramienta de gestión también para Oscar Herrera Ahuad, y para el gobernador que sea, ya que seremos los legisladores que vamos a transitar el cambio de Gobierno en Misiones y del cambio, o no, del titular del Poder Ejecutivo Nacional.

Me parece que en ese escenario nacional, que el bloque misionerista, que responde solamente a Misiones, pueda estar conformado por cuatro legisladores tiene una potencia increíble en esta plataforma que ya Misiones tiene de políticas públicas consolidadas, en una provincia ordenada, con paz social, que supo transitar una pandemia que puso de rodillas a las grandes potencias.

Una provincia que tiene sus escuelas abiertas gracias a una serie de políticas públicas que venimos llevando en soledad desde el Frente Renovador en Misiones, con algunos apoyos del Gobierno nacional, que reconocemos, pero consideramos que tienen que ser fuertemente fortalecidos, porque es lo que se le debe a Misiones.

El puerto de Buenos Aires fue siempre muy mezquino y más allá del discurso federal, el movimiento se demuestra andando y queremos que el federalismo en serio se demuestre y se aplique para la provincia.

¿Por qué es importante entonces que lleguen al Congreso los tres diputados del Frente Renovador?

Porque el Frente Renovador de la Concordia es el único espacio político en la provincia de Misiones que, desde el año 2003, ha fijado como único mandante de sus políticas y de sus propuestas y de sus trabajos, al pueblo de la provincia de Misiones.

El Frente Renovador no está alineado, ni obedece a ningún espacio nacional. Que nadie se confunda. No hay ningún guiño a nadie en esta elección. Nosotros no hacemos guiños. Nosotros vamos de frente. Y en esta instancia vamos solos como Frente Renovador y porque además lo que lleva esta boleta no es solamente seis nombres (tres titulares, tres suplentes), sino que sometemos a consideración del pueblo de la provincia de Misiones un equipo de trabajo, un equipo que integra Oscar Herrera Ahuad en la provincia, Carlos Rovira en la Legislatura, cada uno de los intendentes y concejales, sean renovadores o no, porque en la gestión hay que ser generosos.

Somos ese equipo de Gobierno, ese equipo de trabajo que quiere hoy la mayor representatividad política en el Congreso de la Nación solo para trabajar en beneficio de Misiones.

¿Por qué el misionero debe elegir la opción del Frente Renovador y no otra?

Le pedimos a cada vecino, vecina, misionero y misionera que acompañe la propuesta del Frente Renovador porque somos un equipo transversal de trabajo, que tiene presencia provincial, que quiere hacer oír su voz en el Congreso con una agenda parlamentaria para que lo estructural, y que históricamente el puerto de Buenos Aires nos debe a Misiones, sea resuelto de una vez por todas.