Este sábado se podrá disfrutar del estreno de «La voz del viento Raúl Barboza», documental del director Daniel Gaglianó, que cuenta la carrera musical del gran artista argentino del acordeón. La cita será a partir de las 20.30 en el Parque Temático de la Cruz, en Santa Ana, y contará con la presencia del director y de Barboza. Previo a la proyección, brindará una clase magistral a músicos misioneros.

«La idea de realizar una película sobre Raúl Barboza surge hace unos años cuando me entero que el maestro venía a la Argentina a festejar sus 80 años dando una serie de conciertos por algunas provincias del país y el sur de Brasil», relató Gaglianó. «Me entusiasmó la idea de grabar esos shows y en esos viajes empiezo a conocer más en profundidad su música y su persona».

El autor de obras como «Al compás de tu sueño», «Llegando al trotecito», «El estibador», «Bailantas chamameceras», «Noches de canto y fogón», «Chamamé para mi tristeza» y «Chamigo baile», durante sus primeros 20 años de carrera recorrió los principales escenarios de Argentina, Brasil y Paraguay. A fines de la década del ’80, con su llegada a París y la acogida del gran maestro Astor Piazzolla, nuevos escenarios se abren para el acordeonista argentino, llegando a presentarse en los cinco continentes.

«La película es un recorte bastante amplio de toda su carrera musical, donde a través de la interacción del material de archivo y la actualidad, se intentó mostrar la simpleza de un hombre que ha dedicado su vida a la música, sin olvidar sus orígenes guaraníes y trascendiendo las fronteras del Chamamé, ejecutando una música que se nutre de muchas otras músicas del mundo», contó el director. Con todo el material grabado y antiguos archivos Gaglianó buscó llevar esa narración hacia un lado más humano y mostrar a través de la compaginación la proyección musical en el tiempo del artista.

El director destacó el don de persona y la sensibilidad que caracterizan a Barboza al recordar cómo fue el momento en que le propone hacer una película sobre su vida: «Me invita un mate y sin que yo le pidiera nada, comienza a contarme de su infancia y cómo llega a convertirse en músico a los nueve años de edad. Charlamos durante dos horas y la conversación concluye diciéndome que se sentía muy honrado que yo quisiera hacer un documental sobre su persona y que confiaba en la mirada que yo podía darle a ese trabajo».

Daniel Gaglianó es realizador cinematográfico egresado de la Universidad del Cine (Buenos Aires). Durante sus primeros años de trabajo dirigió cortometrajes, documentales y videoclips para músicos independientes. Con su primer largometraje documental «Solo de guitarra» (2004) fue parte de numerosos festivales nacionales e internacionales. Su ópera prima de ficción, «El hijo buscado» (2014), es un largometraje interpretado por Rafael Ferro, María Ucedo, Sofía Brito, los reconocidos actores paraguayos Lali González y Nicolás García y el misionero Omar Holz. Muchas de las escenas fueron rodadas en Misiones. Con «La voz del viento», su tercera obra, retoma la realización documental y lo acerca nuevamente a la tierra colorada.

«La película tiene muchas escenas grabadas en Misiones. Incluso hay planos que fueron grabados cuando yo filmé mi primera película en los Saltos del Moconá. También hay escenas tomadas en Fracrán, en las comunidades guaraníes cuando Barboza visitaba a sus hermanos aborígenes. Para mí es una alegría inmensa volver siempre a esta provincia que tantas alegrías me dió y ahora con esta película, me sigue dando. Esta función es una de las primeras proyecciones de la película y que podamos compartirla en presencia del maestro Barboza, me llena de orgullo y satisfacción».

La actividad de este sábado 15 es organizada por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), la Secretaría de Estado de Cultura y el Ministerio de Turismo de la Provincia. La proyección de la película y la clase magistral (19.30 ) son gratuitas, debiéndose abonar únicamente el ingreso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana ($ 120 residentes misioneros) de manera online a través del sitio https://entradas.misiones.tur.ar/

Cabe recordar que se deberá presentar el pase sanitario, comprobante físico o digital de la vacunación contra el Covid-19 (al menos dos dosis).