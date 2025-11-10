En apenas un mes, Misiones registra cinco muertes por ahogamiento. La más reciente es la de Dilan González, un joven futbolista de 17 años del club Bartolomé Mitre, cuyo cuerpo fue hallado este lunes por la mañana en el río Paraná, luego de intensas tareas de rastrillaje en la zona de Villa Cabello, Posadas.

El adolescente había desaparecido el domingo por la tarde, cuando se sumergió en las aguas del río para refrescarse junto a su familia. La tragedia ocurrió en un sector no habilitado para bañistas, en inmediaciones de la avenida Julio Piró y Centenario, cerca del club CAPRI.

Con este caso, se confirma la quinta víctima fatal por ahogamiento en Misiones en el último mes, según advirtió el director de Seguridad Acuática de la provincia, Franco Bacigalupi, en declaraciones a FM 89.3.

“Lamentablemente es una zona donde está prohibido ingresar al agua, pero sabemos que la gente se va a esos lugares o entra en el agua”, señaló Bacigalupi, enfatizando que la mayoría de los incidentes se producen en sitios no habilitados.

El funcionario explicó que en el punto donde ocurrió la tragedia hay una especie de mirador que suele atraer a personas que se acercan a pescar o a refrescarse, sin dimensionar los riesgos del río.

“En algunos sectores es muy profundo y en otros hay piedras. Por lo que escuchamos, el chico se tiró al agua y ya no salió. No sabemos si se golpeó o si pasó algo más”, indicó.

Bacigalupi remarcó que detrás de estas tragedias hay un problema cultural y una falta de conciencia del riesgo.

“La gente ingresa al agua para sofocar el calor, por costumbre, como si fuera el patio de su casa”, expresó.

El director de Seguridad Acuática también reveló que, pese a las reiteradas advertencias, los guardavidas enfrentan resistencia e incluso agresiones.

“Nos han llegado a tirar hasta piedras por querer decirle a alguien ‘che, te podés ahogar’”, contó.

La situación se agrava porque, según Bacigalupi, poca gente en Misiones sabe nadar o conoce técnicas básicas de supervivencia acuática.

“No hablo de nadar profesionalmente, sino de tener las herramientas para flotar o entender que no hace falta ingresar muchos metros hacia el río para disfrutar o refrescarse”, explicó.

Además, alertó sobre los peligros ocultos que presenta el Paraná, especialmente después de lluvias o crecidas.

“El agua tiene una coloración rojiza que impide ver lo que hay debajo. Tirarse de cabeza es peligrosísimo, puede haber un palo, una piedra o una estructura, y eso puede causar una lesión cervical o un ahogamiento”, advirtió.

Finalmente, Bacigalupi recordó que ningún elemento flotante garantiza seguridad total.

“Porque tenga un salvavidas o una cámara de auto no quiere decir que no me voy a ahogar. Un elemento mal utilizado también puede provocar un accidente”, subrayó.

La muerte de Dilan González, junto con las otras cuatro ocurridas en las últimas semanas, vuelve a encender las alarmas en Misiones y deja una lección que no debería repetirse: el río no es un lugar para improvisar. La conciencia y la prevención son las únicas herramientas capaces de evitar que el calor del verano vuelva a teñirse de tragedia.