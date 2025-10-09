El proyecto “Educa 360: Innovación y Bienestar para la Educación del Futuro», se impulsó desde la Subsecretaría de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación (SEDII), y culminó este martes con una jornada cargada de creatividad en las propuestas pedagógicas en la cual participaron más de 150 futuros docentes.

La iniciativa estuvo dirigida a estudiantes que se forman en la carrera docente, e integró durante todo el año diferentes módulos de capacitación con un enfoque disruptivo, orientado a la innovación educativa, la inclusión digital y la gestión emocional.

En el cierre, los presentes participaron de dinámicas lúdicas en la Sala de Juegos Interactivos «Explorando las emociones», y presentaron sus proyectos finales en stands temáticos, compartiendo experiencias y sentires diseñados para reflexionar sobre el impacto de la emoción y el juego en los procesos didáctico/pedagógico. Uno de los momentos destacados fue la actividad “Cartografía emocional: Sentir, nombrar, transformar”, que propuso trabajar sobre la importancia de reconocer y gestionar las emociones dentro del aula.

El encuentro finalizó con un ágape comunitario en reconocimiento al compromiso de los estudiantes, docentes y equipos de acompañamiento.

Un año de formación integral

A lo largo del 2025, Educa 360 ofreció espacios de capacitación en tecnologías emergentes aplicadas a la educación. Algunas de ellas fueron: inteligencia artificial, realidad aumentada, entornos inmersivos, estrategias didácticas como la gamificación, inclusión digital, bienestar docente, gestión emocional, neuroeducación. Incentivando ambientes flexibles en los entornos educativos en todas las áreas formativas, incluidas educación física y ambiental.

Cada módulo incluyó talleres prácticos y actividades vivenciales coordinadas por especialistas, algunos de ellos fueron: Mgter. Karen Baukloh; Lic. Esteban Daniel Ibáñez; Mgter. Sara Adorno entre otros.

Además, intervinieron actores del Equipo de Educación Emocional, de la provincia quienes desde perspectivas interdisciplinarias enriquecieron la mirada de la práctica docente, abordada en estos espacios.

Respaldo normativo

Este proyecto cuenta con aval normativo mediante la Resolución N.º 100/25 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, que habilita su implementación entre abril y octubre de 2025 con una carga horaria de 40 horas reloj.

La resolución reconoce a Educa 360 como un espacio de formación disruptiva e integral, y garantiza su validez académica a través del Sistema de Registro y Codificación (SiRyC) del Consejo General de Educación y del Código Único de Certificación (CUC).