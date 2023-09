La Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones recibe unas 25 consultas diarias por diferentes tipos de delitos cibernéticos (estafas, acoso, grooming, entre otros). «Es importante saber que quienes se dedican a este tipo de delitos se perfeccionan para captar a sus posibles víctimas. Se adaptan a la realidad social, al contexto, incluso a los horarios en los cuáles actuar», indicó Sandra Ozuna, directora de Cibercrimen de la Policía, que tiene competencia en toda la provincia y advirtió sobre la importancia de no brindar datos personales, bancarios y de redes sociales.

«Las estafas existen desde siempre y está tipificado en el Código Penal en el artículo 172, pero con la implementación de las nuevas tecnologías agregamos la palabrita virtual, que son las que se cometen a través de un dispositivo tecnológico, una red social», explicó en una charla con ENFOQUE Misiones.

«Lamentablemente estas estafas tienen mucho de error humano, porque el ciberdelincuente se capacita 24 horas para buscar estrategias de engaño, para buscar un ardid adecuado al contexto social en el que están», señaló. Al respecto, recordó que en la pandemia las estafas surgían con la oferta de turnos para las vacunas, y si bien sigue habiendo estos tipos de casos, ahora se dan casos como auxilio mecánico, la cirugía de emergencia, a raíz de las lluvias se dieron estafas con supuestos llamados de Energía de Misiones para restablecer el servicio eléctrico, entre otros.

«El secreto está en no compartir nunca el token de seguridad de los bancos, y en el caso de las redes sociales los códigos de validación», remarcó.

La Directora de Cibercrimen indicó que las estafas incluso van variando en función de las localidades. En este sentido, puntualizó que en Puerto Iguazú, por ejemplo, se dan muchos casos de estafas turísticas, con hospedajes clonados.

Recomendó a la población «ser un poco desconfiados ante una llamada que no conocemos, un detalle no menor es no guiarnos por la foto de perfil, ya que es algo que podemos cambiar en cualquier momento. Recomiendo también volver a la llamada convencional, y no la de WhatsApp, si es un amigo o pariente, llamar a la persona y no seguir el diálogo por WhatsApp».

Personal abocado las 24 horas a atender delitos virtuales

Al momento de definir el trabajo de la Dirección a su cargo, Ozuna precisó que: «Nos dedicamos a la investigación, la recolección y preservación de evidencia digital. Todo lo que los juzgados necesiten como evidencia digital para un proceso penal, judicial, sale de acá (conversaciones, audios, redes, sitios, etc)».

La Dirección cuenta con treinta efectivos que se dividen en varias áreas como ser:

BioSystems, que se dedica a la identificación de personas mediante un sistema biométrico de quienes tengan una causa judicial. Ese equipamiento se maneja en una guardia, que cumple 24 horas. «Está atenta a cualquier requerimiento que pueda surgir, tanto telefónica como por redes», explicó y siguió enumerando: «Tenemos un área de secretaría que es la que administra todo el flujo de expedientes; el área de atención al público, que son quienes interactúan con todos los denunciantes; un área técnica de secuencias, que son quienes analizan todos los videos que pasan por acá, los que extraen del 911; el área de patrullaje virtual que hace patrullaje en redes o de los objetos robados, vendidos a bajo costo, ofertas, comentarios en redes que puedan dar con casos de trata de personas, entre otras cuestiones», describió. Al respecto indicó que no se invade la privacidad de nadie, siempre son en redes abiertas, excepto en casos que haya una denuncia, previo a una autorización judicial. «Finalmente contamos con el área de análisis de software y hardware que son los que se encargan de los análisis de los dispositivos, celulares, computadoras, pendrives», detalló.

Sobre los pasos a seguir ante un caso de estafa, indicó que la persona debe hacer la denuncia en una dependencia policial, en cualquier comisaría del ámbito de la provincia de Misiones. «Bajo ningún punto de vista debe viajar hasta Cibercrimen», marcó. Una vez que le tomen la denuncia, el juzgado que interviene da intervención a la Dirección de Cibercrimen para pedir los informes que correspondan.