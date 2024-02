El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, amenazó hoy con interrumpir desde el próximo miércoles la salida de petróleo y gas de la provincia si el Ministerio de Economía de la Nación «insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación» que le corresponde a su distrito, ante lo cual el Gobierno Nacional advirtió que una medida de ese tipo sería «absolutamente ilegal».

«Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver», desafió el gobernador de la provincia, la segunda cuenca hidrocarburífera del país.

El presidente Javier Milei salió al cruce del mandatario provincial y a través de su cuenta en la red social X le advirtió que va a cometer un delito previsto en el artículo 194 del Código Penal.

«Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia…

De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side… Ánimo! Ya aprenderás…», posteó este noche el mandatario.

Poco antes, había citado el mencionado artículo, que señala que «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años».

«Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias», le replicó Torres en la misma red social.

«Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer», sostuvo Torres.

La declaración de Torres también recibió la inmediata réplica del ministro del Interior, Guillermo Francos. «Creo que le salió eso en un discurso apasionado. Entiendo que pueda estar molesto, pero creo que cuando reflexione se dará cuenta que no lo puede hacer. Si lo hace estaría cometiendo un delito», indicó el funcionario en diálogo con La Nación+.

Francos negó que el Gobierno nacional haya «retenido» fondos coparticipables a Chubut y señaló que la provincia «tomó un préstamo de la Nación que garantiza con fondos coparticipables y se paga con fondos mensuales; este mes venció una cuota y se la retuvo. El gobernador pidió una prórroga y no se la dio».

En ese contexto, los mandatarios de las provincias patagónicas emitieron una declaración de apoyo a su decisión, mientras nueve gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se solidarizaron con la situación de Chubut y pidieron al Gobierno nacional a que «envíe urgente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia».

Por separado, sumaron su respaldo a Chubut Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Saenz (Salta).

Torres habló en el marco de los festejos por el 123° aniversario de Comodoro Rivadavia, ciudad cabecera de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge, donde acusó a la cartera de Hacienda de retener «de manera indebida» fondos por deudas a corto plazo que el gobierno local tomó durante la administración anterior.

La posición del gobernador fue avalada horas después por el resto de los mandatarios patagónicos, quienes publicaron un comunicado conjunto en el que alertaron que si Nación «no le entrega» a Chubut los $13.500 millones que le «retuvo ilegalmente», apoyarán la decisión de Torres de «no entregar su petróleo y su gas».

«Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas», indicaron los gobernadores patagónicos en un comunicado conjunto.

Los mandatarios expresaron que «el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual» y lo enmarcaron como parte de «represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento» de la Ley ‘Bases’ en el Congreso.

«No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo», remarcaron en el comunicado, en el que repudian «tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana».

Además del propio gobernador de Chubut, el texto fue firmado por los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de La Pampa, Sergio Ziliotto.

«No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias», señalaron.

El mandatario chubutense dio su advertencia durante un acto multitudinario al que asistieron sindicatos vinculados con la actividad petrolera, donde acusó «al ministerio de Economía de la Nación de retener de manera indebida la mitad de la coparticipación, cuando la provincia tiene voluntad de pago de una deuda», para lo que propuso «al Banco Central un canje de deuda en mejores condiciones, que hasta el momento no fue aprobado».

Allí culpó a la gestión anterior del «gobernador (Mariano) Arcioni de poner la cabeza en la guillotina endeudándose con tasas altísimas ante lo cual nosotros propusimos canjear esta deuda por una de mejores condiciones».

La administración de Torres viene denunciando desde principio de la gestión que el gobierno de Arcioni le dejó una «bomba financiera» por deudas que tendrán vencimiento en los próximos meses por 100.699 millones provenientes -entre otros- del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

En el comunicado de los gobernadores patagónicos también se criticó que el Gobierno nacional «retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador al Transporte Público» a distintas provincias como Chubut y La Pampa, los cuales son «recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica».

«Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron», expresaron.

En ese sentido, los gobernadores resaltaron que «por esa razón la justicia federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut, decretó la ilegalidad de la quita».

En esta sintonía, los gobernadores de JxC -al que también pertenece Torres- se sumaron a expresar hoy su «total respaldo y apoyo» al mandatario chubutense y exhortaron al Gobierno nacional a «cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia».

«No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país», indicaron en un comunicado, difundido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

En el texto, el grupo de mandatarios manifestó «su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses» y piden al Gobierno «cumplir» con la Constitución.

El comunicado lleva la firma de Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

La posición de Torres, de los mandatarios patagónicos, y de JxC, también fue apoyada hoy por los gobernadores Kicillof, Zamora, Quintela, Llaryora y Sáenz.

«Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta «extorsión» y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias», indicó Kicillof en su cuenta de la red social X.

Zamora, en tanto, resaltó «su total adhesión y solidaridad» desde el «norte argentino» al documento publicado por los gobernadores del sur del país.

Por su parte, Quintela expresó su «solidaridad» con Torres y con el «pueblo chubutense», que «al igual que La Rioja está sufriendo injustamente la retención ilegal de los fondos que le pertenecen legítimamente y que están establecidos por ley».

En esa misma red social, el mandatario cordobés Llaryora afirmó: «Desde el corazón de la Argentina, mi solidaridad con el reclamo federal de los gobernadores patagónicos. El país necesita diálogo, consensos y respeto para salir de esta tremenda crisis».

Por su lado, Pullaro en su cuenta de X destacó que Torres «defiende con coraje los intereses de su provincia» y que el país «debe recuperar el diálogo y el respeto institucional», mientras sostuvo que «el progreso y el cambio que el país necesita se construye con firmeza pero sin imposiciones».

Sáenz, en tanto, escribió en sus redes sociales que «desde el norte profundo de la Patria mi solidaridad con mis colegas patagónicos. Salta le da gas y petróleo al país desde hace casi 80 años. Hoy damos granos, carne y tantas industrias», agregó que «con humildad, convoco nuevamente a un gran Acuerdo Nacional» y consideró que «el diálogo, el consenso y el respeto son sinónimos de Democracia».

«En momentos difíciles se necesita madurez, templanza, humildad, grandeza y prudencia», sostuvo y concluyó: «Que Dios ilumine ese camino y nos encuentre abrazados y juntos peleando por nuestra querida Argentina», en el posteo en el que replicó el comunicado de los gobernadores patagónicos en apoyo a Chubut.

