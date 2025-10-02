A fin de llevar un mensaje para prevenir las adicciones con y sin sustancia, las profesionales del Programa de Juego Responsable del IPLyC continúan con las charlas en los establecimientos educativos de distintos municipios. Así, el 26 de septiembre estuvieron con la comunidad del Bop 101 y con 50 alumnos de quinto, sexto y séptimo grado de la Escuela 214 “Eugenio Lagier”, de la localidad de Santo Pipó.

El miércoles 1 reanudaron las visitas al Bop 9, de Posadas, donde fueron escuchadas por 85 estudiantes de segundo, tercero y cuarto año. Una tarea similar desarrollaron en la Escuela 3 “Domingo Faustino Sarmiento”, con chicos de sexto y séptimo grado.

Las psicólogas explicaron que en estas actividades “se trabaja con la población a la que buscamos prevenir y advertir respecto a que es el juego de apuestas, que se presenta como una alternativa inocua, que no genera problemas, muy parecida a los videojuegos, pero que trae posibles y grandes perjuicios para su desarrollo, para su economía, sustentado en ciertas falacias, las falsas creencias culturales de que existe el dinero fácil, sin esfuerzo, rápido, que no tiene consecuencias”.