La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió este sábado que en economía «no se puede hacer ficción» porque «la realidad termina estallando» y destacó que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, haya dicho «a la sociedad la verdad sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI)».

«Quiero reconocer algo muy importante al ministro de Economía, que es decirle a la sociedad la verdad sobre el FMI, gran decisión», expresó la Vicepresidenta en una charla titulada «De castas, herencias, derrumbes y futuro» que ofreció al presentar la reedición, a 20 años de su publicación, del libro «Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner» en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

Durante un intercambio con el animador Pedro Rosemblat, Cristina Kirchner valoró «la decisión de decirle a los argentinos y argentinas la verdad» ante los que «obligan a devaluar porque «cada argentino debe saber que los pecios aumentaron por la devaluación».

En otra parte de su exposición, la exmandataria dijo que el modelo neoliberal «se cayó» en Argentina «una vez por hiperinflación y otra por deflación», y afirmó que en Economía «uno puede ser de la escuela neoclásica, de la escuela austríaca, lo que no se puede hacer en economía es ficción porque la realidad termina estallando».

Además, afirmó que el Gobierno del expresidente Mauricio Macri «fue horrible para la gente», sostuvo que el líder del PRO «dice todos los días una mentira distinta» en relación a la deuda externa y aseguró que existe «una casta de economistas que tuvieron un rol fundamental para instrumentar el modelo neoliberal».

«La casta de los economistas, los economistas han tenido un rol fundamental en el modelo neoliberal y en los últimos 40 años de la República Argentina también. Cuando termina la dictadura todas las empresas públicas seguían estando en manos del Estado, con mucho déficit, incluso YPF. Y acá hay algo común del ciclo del 24 de marzo a la fecha, que son tres cuestiones claves: endeudamiento, FMI y casta de economistas, esto se da en todo el proceso de la Argentina», recordó.

En ese contexto, dijo que «al final de la dictadura aparecen dos economistas vinculados al endeudamiento» y señaló que Domingo «Cavallo, que en ese momento estaba en el Banco Central es el que había estatizado la deuda argentina, toda deuda que tenían estos grupos económicos fue estatizada».

Reiteró que «la estatización la hizo Cavallo, pero la deuda en pesos» y contó que «hace pocos días leí en un artículo que la deuda en dólares la había estatizado el dictamen del que era el jefe de moneda o deuda extranjera, que era Carlos Melconian», asesor económico de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Volvió a contar que en 2022 la contactaron desde la Fundación Mediterránea para tener una reunión con el economista, que se hizo en junio de 2022.

Al retomar su análisis sobre la economía, dijo que «en el ’91, ’92 se privatiza todo, las jubilaciones, YPF, Aerolíneas, las empre eléctricas, agua y energía, Somisa, se privatizó todo» y sostuvo que «en el 2001, cuando se produce el derrumbe, se cae todo y no le devuelven a la gente los depósitos».

«Si en el ’89 la crisis fue por hiperinflación, en el 2001 fue por el fenómeno inverso. Ese que hay algunas que no distinguen, viste?. Bueno, Dios nos libre. Y que Melconian siga ahí traduciendo porque si no va a estar complicado», advirtió en alusión a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Fernández de Kirchner también hizo un análisis detallado del proyecto de Presupuesto para 2024, aseguró que «solo cuatro países son los que tienen superávit fiscal» y consideró que el déficit fiscal «no es la causa de la inflación en Argentina».

En ese contexto, calificó como «imposible usar una motosierra si no dan los números», y aseguró que si «no discutimos entre nosotros las condiciones» de la realidad «nos las van a imponer desde afuera».

Por otra parte, manifestó que «es mentira que la gente se haya derechizado», y reclamó discutir las políticas sociales para que «no sean algo permanente».

«La labor que tienen los militantes es decirle a la gente cuál es la verdad para que decida libremente», expresó.

También afirmó en otra parte de su exposición de 1 hora y 20 minutos que «tener un auto o una casa, no es de derecha o de izquierda», sino «más bien es peronista» y aseguró que fue una de las impulsoras de «la unidad» en la coalición oficialista Unión por la Patria.

En ese contexto, recordó que había vaticinado el resultado de las elecciones PASO, al anticipar que sería «una elección atípica y de tercios».

Al recordar a su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner remarcó que «nunca habló de herencia y se puso a laburar» y sostuvo que su espacio político «dejó una deuda reestructurada y sin el FMI en el país».

En las afueras de la sede de UMET, en el barrio porteño de Balvanera, militantes acompañaron el discurso de la vicepresidenta, mucho de ellos con banderas de la agrupación La Cámpora.

Tras finalizar su alocución, la Vicepresidenta se dirigió a la militancia que se congregaba en la calle y aseguró que Argentina es «un orgullo en materia de derechos humanos, le pesa a quien le pese».

«Ese rol honorable nos reconocen todas las democracias del mundo. Es un logro de todos y cada uno de los argentinos», remarcó la exmandataria al ponderar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que impulsó el kirchnerismo, en tiempos en los que se reproducen discursos negacionistas de los crímenes que cometió la última dictadura.

En un pasaje de este segundo discurso, Cristina Kirchner agradeció el cariño de los adherentes al kirchnerismo y pidió «perdón» ante las decepciones que pudo haber causado la gestión del Frente de Todos entre sus votantes.

«Yo entiendo la desilusión porque la expectativa era muy grande. Les pido perdón porque no pudimos cumplir», subrayó la vicepresidenta y llamó a «militar, sin enojarse».

Asimismo, enfatizó: «Quienes piensan que me van a quebrar no me conocen. Presa o muerta no me van a callar».

En la sede de la UMET siguieron la exposición el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los ministros Eduardo «Wado» de Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Tristán Bauer (Cultura), Juan Martín Mena (secretario de Justicia) y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.