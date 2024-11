Cristina Fernández de Kirchner criticó las políticas sanitarias del gobierno de Javier Milei, repasó los logros del kirchnerismo e instó a «reconstruir» y «repensar» el Estado. También se refirió al «problema» de la salud mental en el país y a casos que «parecen no tener cura». Fue en el acto de cierre del Encuentro Nacional de Salud, en la Facultad de Psicología de Rosario.

CFK fue directa en sus críticas al Presidente: «Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos». Definió a la salud como «un hecho político y social» más que «científico». Y advirtió: «Estos malos gobiernos llegan y convencen a la gente de que tienen que destruir el Estado, y no se dan cuenta de que les están destruyendo la vida».

Al referirse a los jubilados que no pueden comprar sus medicamentos, dijo: «¿Cómo puede haber gente tan insensible y tan cruel? ¿Eso es capitalismo? El capitalismo necesita consumidores. ¿Qué clase de capitalismo es este, que cada vez hay menos consumidores? Me quedo con el que teníamos nosotros en el peronismo, en el que todos pueden consumir, no solamente unos pocos».

Pasado el mediodía, primero tomó la palabra el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien celebró el éxito de la convocatoria, que reunió a más de 10 mil trabajadores de la salud y militantes del campo popular, según dijo. El funcionario recordó una de las recientes visitas de la expresidenta a la Universidad Nacional de Lanús: «Nos planteó una advertencia: cómo el neoliberalismo, estas versiones de capitalismo cruel y desalmado con un Estado ausente desordena la vida de las personas, y cómo afecta en la salud mental y desestructuran la vida del sistema de salud». Cristina ingresó al Complejo La Siberia al ritmo de «Fanático», el hit de Lali Espósito.

«Hubo un momento y un país en el que se construyó un sistema sanitario»

En la apertura de su discurso, la expresidenta invitó a la comunidad de profesionales de la salud, ante la realidad de «un mundo líquido e instantáneo», a reflexionar y recordar que «hubo un momento y un país en el que se construyó un sistema sanitario, desde el 2003 al 2015, que mejoró la calidad de vida, la atención y la salud de todos los argentinos, sin distinciones».

En este sentido, ponderó el valor del Hospital El Cruce, de Florencio Varela, como uno de los tantos hospitales inaugurados durante su gestión. «Hay un modelo latinoamericano del sistema sanitario. Lo empezó Néstor (Kirchner) y lo inauguré yo. Y sirve a millones de argentinos y argentinas». Recordó programas sociales y políticas públicas que garantizaron «un sistema sanitario de equidad territorial».

Crítica a los aumentos en las prepagas

La crítica a los aumentos en las prepagas fue uno de los ejes del discurso: «Sancionamos la ley para que las prepagas, que atienden a los sectores medios y medios altos, no pudieran fijar unilateralmente las cuotas como lo hacen ahora. A los que dicen y nos maldicen de que solamente nos importan los pobres, les recordamos a todos los muchachos de la prepagas que cuando estábamos nosotros pagaban cuotas justas, no como ahora que te arrancan la cabeza”.

Salud mental

«El problema de la salud mental penetró transversalmente en el país. Lo podemos ver desde las más altas esferas hasta muy abajo. Y hay algunos casos que parece ser que no tienen cura tampoco”, sugirió.

La desregulación selectiva de Milei

En otro tramo del discurso, se refirió a la desregulación selectiva de Milei. «“Estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos. A ver, Milei, ya que sos tan guapo: desregulá los medicamentos para que podamos tener medicamentos genéricos importados, para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás”.

Repensar el Estado

Tras una autocrítica a su gestión, la exmandataria señaló que es importante que el Estado vuelva a ser «eficiente». «No quiere decir que teníamos el Estado ideal y que todo estaba bien, pero desde esa realidad, es necesario plantear la necesidad de volver a reconstruir un Estado necesario y eficiente. No le tengamos miedo a la palabra eficiencia. Tenemos que construir un Estado eficiente».

En este sentido, instó a repensar el Estado. «No puede ser estático adentro de los ministerios: tiene que salir, ser cercano, estar donde la gente vea que cada empleado y agente del Estado está comprometido con su realidad, y que no lo vea como un ser privilegiado. Eso argumenta después estos malos gobiernos, que llegan y convencen a la gente de que tienen que destruir el Estado, y no se dan cuenta de que les están destruyendo la vida», expresó.

Según CFK, la pandemia demostró la «inconsistencia» del sistema privado y la «consistencia» del público. Hubo un guiño a los empresarios de las prepagas: «No me puedo olvidar entrevistas en la tele de circunscriptos propietarios de prepagas reconociendo que no daban abasto en las privadas y sanatorios, y que los enfermos de Covid eran atendidos en todo el sector público. Lo dijo uno de los dueños de las prepagas más importantes del país».

Fuente: Página 12