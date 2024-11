El ministro de Economía, Luis Caputo, abordó varios temas clave en una reciente entrevista, incluyendo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el impacto del fin del Impuesto PAIS en el dólar tarjeta y los planes para levantar el cepo cambiario en 2025. Aunque no especificó una fecha exacta para el fin de las restricciones cambiarias, el titular de Hacienda reafirmó que la medida se implementará el próximo año, en función de las condiciones económicas.

El ministro explicó que aún persisten problemas estructurales, como las reservas netas negativas, a pesar de las recientes compras de divisas. «Cuando se den las condiciones, lo vamos a sacar: va a ser en 2025 sin duda», aseguró, aunque minimizó la importancia de determinar una fecha precisa. «El dólar está al mismo nivel que el oficial, no hay brecha. Además, el mito de que el país no crece sin sacar el cepo no es cierto. En 2025, Argentina va a crecer al 5% o más».

Caputo también argumentó que los inversores internacionales no están condicionados por la fecha exacta del levantamiento del cepo, sino por la estabilidad macroeconómica. «Para quienes invierten a 20 años, si el cepo se elimina en abril, junio u octubre, no hace diferencia», dijo en una entrevista con TN.

Y agregó: «Lo bueno es que los números actuales confirman que estamos en el camino correcto. Hoy la inflación está bajando, habiendo reconstituido precios relativos. Logramos esa baja brutal sin romper contratos ni recurrir a un plan Bonex. Mientras tanto, la economía se recupera, según J.P. Morgan», señaló Caputo.

Caputo aseguró que el país «ya está en competencia de monedas»

Además, destacó Argentina «ya está en competencia de monedas» porque «ya se puede facturar en dólares». «Cuando el presidente habla de la dolarización endógena, se refiere a que la economía necesita remonetarizarse, tanto en pesos como en dólares».

En esa línea, celebró «la normalización de la macroeconomía» y señaló que «se hizo sin afectar salarios ni actividad económica».

«El salario le está ganando a la inflación, probablemente octubre sea el séptimo mes en que los salarios le ganen a la inflación», señaló.

En cuanto a la inflación, destacó la baja de los precios mayoristas a niveles del 1,2% y dijo que se están en niveles que «un año atrás eran impensables. Para el año próximo las tasas ya convalidan la inflación que tenemos en el Presupuesto».

Reconoció que «la clase media la está peleando» aunque rescató: «Lo bueno es que los números que estamos viendo que es el camino correcto, con inflación a la baja, habiendo reconstituido tarifas, alimentos, combustibles, y sin romper contratos ni planes Bonex».

Con relación al fin del Impuesto PAIS, el ministro confirmó que el dólar tarjeta reducirá su cotización al no aplicarse nuevas percepciones. «Va a bajar», afirmó, y detalló que los usuarios pueden pagar sus consumos en pesos al dólar tarjeta, actualmente de $1.600, o en dólares adquiridos en el mercado libre, a un valor de $1.100. «La mayoría opta por la segunda opción. Esto no afecta las reservas del Banco Central, porque esos dólares se compran a privados», concluyó.

Fuente: Ámbito