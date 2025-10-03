La Municipalidad de Posadas lleva adelante un plan de descentralización de la gestión pública con la puesta en marcha de los Centros de Atención al Vecino (CAV). Estos espacios nacieron con el objetivo de acercar los servicios municipales a los barrios, facilitar trámites y ofrecer una atención más ágil y personalizada.

Actualmente, la ciudad dispone de cinco CAV distribuidos en puntos estratégicos: Urquiza y San Martín; Las Heras; Dolores Norte; Itaembé Miní; y Paseo Libertad.

Con esta política, el municipio busca evitar que los vecinos deban trasladarse hasta el centro para resolver gestiones administrativas, al mismo tiempo que descongestiona el edificio central. De esta manera, se promueve un uso más eficiente del tiempo y los recursos, fortaleciendo el vínculo directo entre el Estado y la comunidad.

La cercanía es un valor central en la implementación de los CAV. Gracias a su ubicación en diferentes barrios, garantizan que cada ciudadano, incluso quienes viven en zonas más alejadas, pueda acceder sin dificultad a los servicios municipales. Esto amplía la inclusión y fomenta una participación más equitativa en la vida pública de la ciudad.

CAV “Las Heras”

En junio de 2021 se puso en funciones el edificio ubicado en Av. Las Heras 3911, que marcó el inicio de una serie de iniciativas orientadas a responder de manera efectiva a las necesidades de la comunidad.

Cajas (Tesorería): Lunes a viernes, 07:00 – 19:00 hs

-Pago de tasas municipales (Inmuebles, Tasa de Comercio, Habilitaciones Comerciales e Impuesto Provincial al Automotor – IPA).

-Pago de convenios de deudas y otros tributos

Atención al Público: Lunes a viernes, 07:00 – 19:00 hs

-Atención personalizada a los contribuyentes para brindarles la información necesaria, con prioridad para personas con discapacidad, embarazadas y adultos mayores.

-Asesoramiento y orientación sobre los pasos a seguir para completar trámites correctamente.

-Emisión y actualización de boletas de impuestos y tasas municipales.

-Formalización de convenios de pago de deudas tributaria

-Emisión de tasas para carnet sanitario.

-Gestión de trámites relacionados con automotores (empadronamiento, denuncias de venta, certificados de libre de deudas).

-Asesoramiento en trámites de habilitaciones comerciales.

Centro de Emisión de Licencias de Conducir: Lunes a viernes, 07:00 – 19:00 hs

-Licencia Primera Vez, Renovación, Ampliación de clases, Duplicado, clases particulares (A

B) y profesionales (C- D- E).

-La sede cuenta con médico y psicólogo para examen psicofísico.

Delegación Municipal «Santa Rita»: Lunes a viernes, 07:00 – 19:00 hs

-Recepción de notas y documentos.

-Gestión de expedientes relacionados con poda y limpieza.

-Colaboración con los presidentes barriales para identificar necesidades específicas del barrio y desarrollar soluciones.

-Servicio de mediación profesional para la resolución de conflictos vecinales.

-Asistencia integral al vecino, atendiendo inquietudes y necesidades del barrio.

CAV “Urquiza y San Martín”

Este fue el segundo centro inaugurado, ubicado exactamente en la esquina homónima. Se consolida como un espacio clave para facilitar la gestión de trámites y servicios múltiples.

Atención al Público: Lunes a viernes, 07:00 – 18:00 hs

-Impresión de boletas (patentes, cementerio).

-Inmuebles: libre de deudas, convenios de pago, adhesiones al débito automático de la Tasa General de Inmuebles.

-Altas de vehículos.

Mesa de Entrada: Lunes a viernes, 07:00 – 18:00 hs

-Inicio de trámites/expedientes municipales por nota.

-Trámites de inmuebles y cementerio (cambio de responsable).

-Extenciones de Tasa General de Inmuebles (TGI)

Cajas: Lunes a viernes, 07:00 – 18:00 hs

-Pago de tasas municipales (Inmuebles, Tasa de Comercio, Habilitaciones Comerciales e Impuesto Provincial Automotor – IPA).

Centro de Emisión de Licencia de Conducir: Lunes a viernes, 07:00 – 18:00 hs

-Licencia primera vez; renovación; ampliación de clases; duplicado; clases particulares A y B.

Plan Estratégico Posadas 2035. Lunes a viernes, 07:00 a 13:00 hs

Delegación Municipal Riberas del Paraná: Lunes a viernes, 07:00 – 18:00 hs / Sábado 7:00 – 13:00 hs

-Recepción de notas y documentación.

-Solicitud de inspecciones.

-Realización de denuncias.

-Solicitud de barrido, descacharrización y fumigación.

-Asistencia integral al vecino: orientación y resolución de inquietudes.

-Trabajo conjunto con presidentes barriales para identificar necesidades y desarrollar estrategias que beneficien al barrio.

-Información y gestión del operativo de poda, incluyendo procedimientos, requisitos y plazos.

Por otro lado, también operan dependencias estatales:

Agencia Tributaria Misiones (ATM): Lunes a viernes, 06:30 – 13:30 hs

-Asesoramiento sobre trámites presenciales o digitales.

-Trámites de impuestos inmobiliarios.

-Cambio de titularidad y/o contribuyente.

-Habilitación de clave fiscal.

-Emisión de boletas de diversos impuestos.

-Cobro con tarjetas.

-Recepción de notas para remisión a casa central.

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA): Lunes a viernes, 06:30 – 13:30 hs

-Asesoramiento general y derivación a casa central.

-Emisión e impresión de boletas.

-Ayuda en inscripciones online.

Instituto de Previsión Social (IPS): Lunes a viernes, 07:00 – 18:00 hs

-Órdenes de consultas.

-Co-seguros e internaciones.

-Chequeras, plan «Nutrificarte».

-Toma de presión arterial.

-Asistencia de profesionales:

Lunes, 07:00 a 10:00 hs y Jueves, 12:00 a 14:30: Médico Generalista y Auditor / Miércoles, 08:00 a 11:00 hs: Nutricionista / Jueves, 08:00 a 12:00 ; 14:00 a 17:00 y Viernes, 07:30 a 12:00 hs: Psicóloga.

Registro Provincial de las Personas: Lunes a Viernes, 07:00 – 13:00 hs

-Trámites de DNI, DNI express, pasaporte, pasaporte express (único medio de pago: tarjetas de crédito/débito, billetera virtual).

-Partidas de nacimiento y uniones convivenciales.

-Oficina de trámites de defunción (1er piso).

Energía de Misiones (EMSA): Lunes a Viernes, 07:00 – 13:45 hs

-Asesoramiento general sobre trámites online.

CAV “Dolores Norte”

Con la apertura del CAV “Dolores Norte”, en Av. Pueyrredón 3858, se buscó seguir consolidando la red de atención en toda la ciudad.

Dirección de Inspección Tributaria: Lunes a viernes, 07:00 – 13:00 hs

-Mesa de Entrada y Despacho.

-Inscripción de Agentes.

-Solicitud de exclusión al régimen de retención y percepción del Derecho de Inspección, Registro y Servicio de Contralor.

-Alta (inscripción) y Baja de Carteles.

-Descargos por inspecciones efectuadas.

-Presentaciones espontáneas para liquidación de deuda de Carteles y Comercios.

Atención al Público: Lunes a viernes, 07:00 – 13:00 hs

-Emisión de boletas de Tasa General de Inmuebles, Cementerio, Impuesto Provincial Automotor (IPA o Patente).

-Confección de planes de facilidades vigentes en dichos tributos.

-Convenios de Pagos SEM.

-Atención personalizada al contribuyente por inspecciones y presentaciones espontáneas y demás trámites que solicite la consulta el ciudadano.

Cajas (Tesorería): Lunes a viernes, 07:00 – 13:00 hs

-Pago de tasas municipales (Inmuebles, Tasa de Comercio, Habilitaciones Comerciales e Impuesto Provincial al Automotor – IPA).

Dirección Jurídica y Técnica: Lunes a viernes, 07:00 – 13:00 hs Cel: 3764293748 (llamadas y WhatsApp)

-Atención personalizada al contribuyente por inspecciones, descargos, boletas de deuda y convenios de pagos.

Dirección de Epidemiología y Vigilancia de la Salud (Vectores): Lunes a viernes, 07:00 – 13:00 hs y 14:00 – 19:00 hs / Cel 3764731040 (llamadas y WhatsApp)

-Asesoramiento sobre prevención de enfermedades vectoriales (leishmaniasis, dengue, fiebre amarilla, zika, chikungunya, mayaro, oropuche).

-Servicio de control de plagas para familias vulnerables.

-Coordinación de casos especiales de descacharrado.

-Asesoramiento sobre plagas: palomas, murciélagos, gusanos ponzoñosos, serpientes, roedores.

-Entrega de rodenticida.

-Asesoramiento en aplicación de plaguicidas y uso de protección personal.

-Identificación de animales. Asesoramiento sobre cómo realizar notas legales para solicitudes específicas.

Delegación Municipal Dolores Norte: Lunes a viernes, 07:00 – 19:00 hs

-Asistencia integral al vecino: orientación y resolución de inquietudes.

-Trabajo conjunto con presidentes barriales para identificar necesidades y desarrollar estrategias que beneficien al barrio.

-Servicio de mediación profesional para la resolución pacífica de conflictos.

-Recepción de notas y documentación.

-Información y gestión del operativo de poda, incluyendo procedimientos, requisitos y plazos.

-Realización y gestión de expedientes de poda, garantizando el cumplimiento de requisitos legales y administrativos.

Dirección de Mediación Comunitaria: Lunes a Viernes, 07:00 a 13:00 hs / Lunes, miércoles y viernes, 14:00 a 19:00 hs

-Servicio de mediación profesional y atención al público, facilitando la resolución pacífica de conflictos y brindando apoyo a quienes lo necesiten

CAV “Itaembé Miní”

La cuarta dependencia se encuentra en el populoso Itaembé Miní, emplazado en calle 146 N° 7158, entre calle 145 y Av. 147.

Mesa de Entrada: Lunes a viernes 07:00 – 13:00 hs

-Recepción de trámites y solicitudes. Este servicio permite canalizar de forma ordenada los pedidos y requerimientos.

Atención al Público: Lunes a viernes, 07:00 – 18:00 hs Impuesto Provincial Automotor

-Emisión de boletas

-Empadronamiento (altas)

-Denuncia de venta

-Solicitud libre de deuda y baja

-Formalizar convenios

Inmuebles:

-Emisión de boletas

-Formalizar convenios

-Libres de deuda

-Adhesión a débito automático tarjeta de crédito

-Atención personalizada a los contribuyentes para brindarles información y asesoramiento en trámites de habilitaciones comerciales.

Caja (Tesorería): Lunes a viernes 07:00 – 18:00 hs

-Pago de boletas de todo tipo de tributos municipales

Delegación Itaembé Miní Oeste: Lunes a Viernes 07:00 – 18:00 hs

-Aquí se recepcionan solicitudes y notas de vecinos o comisiones vecinales, referentes a servicios de poda, inspección ambiental (arbolado, baldíos, etc.), desmalezamiento, limpieza de espacios verdes y operativos de descacharrado.

CAV “Paseo Libertad”

El quinto Centro de Atención Vecinal se encuentra en el Paseo Libertad, en la intersección de las avenidas Tomás Guido y Quaranta, consigo, el municipio completó una red estratégica de espacios destinados a acercar los servicios públicos a todos los barrios de la ciudad.

Atención al Público: Lunes a viernes 07:00 – 19:00 hs

-Impresión de boletas de automotores, inmuebles y cementerio.

-Libre deuda de inmuebles y automotores.

-Inicio, altas y bajas de automotores.

-Planes de pago (inmuebles y patente)

Centro de Emisión de Licencias: Lunes a viernes 07:00 a 19:00 hs

-Licencias por primera vez, Renovación, Ampliación de clases, Duplicado, clases particulares (A-B).

-La sede cuenta con médico para examen psicofísico.

Centro de Evaluación de Educación Vial: Lunes a viernes 07:00 – 19:00 hs

-Curso presencial para la obtención de licencia de conducir.

-Exámenes teóricos y prácticos para la obtención de licencia de conducir

-La sede cuenta con pista de idoneidad conductiva para examen práctico de conducción.

Tareas Comunitarias: Lunes a Viernes 07:00 – 19:00 hs

-Charlas de Educación Vial

-Destino donde debe realizar las tareas comunitarias.

-Exámenes teóricos para aprobación de charlas de educación vial

-Otorgamiento de informe de culminación de charlas

La creación de los Centros de Atención al Vecino marcó un paso clave en el proceso de modernización y descentralización de los servicios municipales. Estos puntos de gestión acercan los trámites a los ciudadanos, favorecen la inclusión social y promueven un modelo más sostenible de atención. Con cada nuevo CAV en funcionamiento, la Municipalidad de Posadas reafirma su compromiso de acompañar de cerca a la comunidad, optimizando la calidad de vida de los vecinos y consolidando el vínculo entre el gobierno local y las familias de la ciudad.